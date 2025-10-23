Exclusivos y elegantes: Bodegas Bianchi reinventa sus clásicos y suma más innovaciones

Fiel a su espíritu innovador y a una tradición que trasciende generaciones, Bodegas Bianchi celebra sus 97 vendimias con el lanzamiento de las nuevas añadas de sus vinos íconos y la presentación de novedades enológicas de alta gama que amplían su reconocido portfolio. Cada una de estas creaciones representa la unión entre la experiencia centenaria de la familia Bianchi, el conocimiento técnico del equipo liderado por Silvio Alberto y la singularidad de sus dos terruños emblemáticos: Valle de Uco y San Rafael.

Los nuevos lanzamientos -entre ellos el Particular White Blend 2024, Selección del Winemaker Blend de Blends 2022, María Carmen Rosé 2024 y el sorprendente Whiskey Irlandés The Temple Bar— llegan para reafirmar el compromiso de la bodega con la excelencia, la innovación y la expresión del origen. Así, junto a los íconos que han marcado la historia del vino argentino y cosechado premios internacionales, Bodegas Bianchi continúa escribiendo nuevas páginas de su legado.

En esta oportunidad, la bodega amplía su universo enológico con cuatro lanzamientos excepcionales que expresan la creatividad, la búsqueda constante de calidad y la interpretación contemporánea del terroir. Cada uno de ellos refleja una mirada innovadora sobre la tradición, incorporando nuevas técnicas y enfoques que consolidan a la bodega como un referente en la elaboración de vinos y bebidas premium de Argentina.

Entre ellos, el nuevo Particular White Blend 2024 ($30.660) es una sofisticada combinación de Chardonnay (35%), Sauvignon Blanc (35%) y Viognier (30%), proveniente de los viñedos de Los Chacayes y Gualtallary, en el Valle de Uco. Criado durante 12 meses —80% en roble y 20% en ánforas—, se trata de una edición de 5.467 botellas que se distingue por su color verdoso brillante, aromas cítricos, tropicales y minerales, y una boca vibrante con acidez fresca, textura elegante y

expresión frutal, reflejo fiel de su origen andino y de la búsqueda de pureza y equilibrio que caracteriza a la línea Particular.

De la exclusiva línea Selección del Winemaker, este año se presenta el enigmático Blend de Blends 2022. ($72.000) Este vino encarna la visión creativa del enólogo Silvio Alberto en una edición limitada de 1.302 botellas. El Blend de Blends 2022 combina seis cepas —Malbec (55%), Cabernet Sauvignon (25%), Cabernet Franc (9%), Merlot (5%), Petit Verdot (3%) y Tannat (3%) que expresan una fusión única entre los terroirs de Los Chacayes (Valle de Uco) y Las Paredes (San Rafael). Criado durante 12 meses en ánforas, se presenta con color rojo intenso, aromas a frutas rojas, hierbas y especias, y una

boca elegante, fresca y frutal, que destaca por su balance y personalidad.

Al mismo tiempo, inspirado en la elegancia y la sutileza, se presenta el nuevo María Carmen Rosé 2024, ($73.500) una delicada mezcla de Pinot Noir (45%), Cabernet Franc (25%), Merlot (25%) y un toque de Malbec (5%), provenientes de la Finca Enzo, en Los Chacayes. Con una crianza de 12 meses en barricas de tercer y cuarto uso, se elaboraron solo 3.900 botellas de este rosado de color asalmonado tenue, que despliega aromas a frutas rojas, durazno y flores. En boca, se muestra cremoso, equilibrado y fresco, con un final mineral que aporta sofisticación y persistencia.

De reciente lanzamiento, una novedad absoluta en el portfolio de la bodega: el Whiskey Irlandés Cask Malbec The Temple Bar. ($299.500) Fruto de una colaboración excepcional, este whiskey combina la tradición destilera de Irlanda con el espíritu innovador de Bodegas Bianchi. Elaborado con 100% malta y madurado durante 18 años —15 en barricas de bourbon y 3 en barricas de Malbec Enzo Bianchi—, presenta una producción limitada de 900 botellas y 43% de graduación alcohólica. Su color ámbar intenso anticipa una complejidad aromática de frutas maduras, roble y especias, mientras que en boca se muestra suave, equilibrado y con un final largo y distintivo, donde el aporte del Malbec argentino deja una huella única.

Espumante Stradivarius Cabernet Sauvignon 2022, Particular White Blend 2024, María Carmen Chardonnay 2023 y Rosé 2024, Particular Cabernet Franc 2023, la selección del Winemaker’s Blend de blend 2022, IV Generación Gran Malbec 2021, Enzo Gran Corte 2021, Stradivarius Oporto 2022 y Whiskey The Temple Bar son los vinos y espirituosas que la bodega está presentando al mercado.

Así, como estas innovaciones marcan un nuevo capítulo en la historia de la bodega, las nuevas añadas de los vinos íconos llegan para reafirmar la esencia de Bianchi: la unión entre tiempo, paciencia y maestría enológica. Cada vino es el resultado de años de trabajo en viñedos excepcionales de Valle de Uco y San Rafael, donde la familia y el equipo técnico logran interpretar con precisión el carácter único de cada cosecha.

Silvio Alberto, Chief Winemaker & Viticulture del grupo de bodegas, reflexiona sobre el camino de la bodega hacia el Valle de Uco: "Gracias a la tecnología de última generación y la viticultura de precisión de la Bodega Enzo Bianchi, hemos logrado centralizar la producción de nuestros vinos íconos, utilizando nuestras propias uvas de Los Chacayes o trasladándolas desde nuestras fincas en San Rafael".

En esta nueva bodega, se elaboran con esmero las etiquetas más preciadas de la familia, incluyendo el icónico Enzo Bianchi, elaborado desde 1994 en homenaje a su enólogo mentor.

En palabras de Silvio Alberto, este gran corte es “la culminación de años de trabajo y dedicación por interpretar la esencia del vino argentino”.

El Enzo Bianchi Gran Corte 2021, ($125.685) elaborado en la nueva bodega Enzo Bianchi, representa la máxima expresión del arte del blend. Con Malbec (38%), Cabernet Sauvignon (35%), Cabernet Franc (13%), Merlot (11%) y Petit Verdot (3%), este vino pasó 12 meses de crianza —90% en roble francés y 10% en ánforas—. De color profundo y aromas a frutos rojos, especias y chocolate, ofrece una boca compleja, estructurada y persistente, que refleja el carácter del terruño de Finca Asti, San Rafael.

Junto a este gran ícono, la cosecha 2023 de María Carmen Chardonnay (12.264 botellas) representa un tributo a la compañera de vida de Don Enzo Bianchi ($94.290). Elaborado con uvas de Las Paredes, San Rafael, es un single vineyard & single block. Criado 12 meses —90% roble francés (20% primer uso) y 10% ánforas cerámicas—, presenta color verdoso con reflejos oliva, aromas cítricos, minerales y tropicales, y una boca fresca, compleja y elegante, con sutiles notas de vainilla.

En la primera línea de los tope de gama se encuentran también los Bianchi IV Generación, presentados en 2021 y elaborados a partir de viñedos propios en Los Chacayes, Valle de Uco. El Gran Malbec 2021 ($47.565), 100% Malbec, tuvo crianza de 12 meses —90% roble francés y 10% ánforas—, con color rojo intenso, aromas a moras, grosellas y violetas, y una boca fresca y equilibrada, de taninos dulces y gran potencial de guarda. Con solo 8.013 botellas, refleja el espíritu

innovador de la familia y la profundidad del terroir.

El primer Particular, un Cabernet Sauvignon, fue lanzado al mercado en 1976, pero desde 1967 ya formaba parte de la exclusiva cava privada de la familia. En 2005, Valentín "Tincho" Bianchi presentó esta línea de varietales, incorporando un Malbec y un Merlot. Hoy, el lanzamiento de esta nueva cosecha presenta un Cabernet Franc 2023. ($30.660) Elaborado en la Finca Enzo, Los Chacayes, Valle de Uco, con una producción limitada de 10.704 botellas este Cabernet Franc fue criado durante 12 meses (70% en roble y 30% en ánforas). Es un vino de color rojo intenso y reflejos violáceos despliega aromas de frutos negros, grosellas, cassis y especias dulces. En boca, ofrece una estructura elegante, taninos amables y acidez equilibrada, con un final largo y persistente. Es un vino de gran carácter, que combina potencia, frescura y elegancia en partes iguales.

Finalmente, el Espumante Cabernet Sauvignon 2022, ($41.790) elaborado por el método champenoise con dos años sobre lías y uvas cosechadas a mano en Finca Las Paredes, San Rafael, se presenta en 1.260 botellas. De color amarillo verdoso, burbujas finas y persistentes, ofrece aromas a frutas tropicales y nueces tostadas, y una boca armónica, fresca y elegante. Por su parte, el Porto de Magóas 2022, ($37.065) 100% Malbec de Finca Doña Elsa, San Rafael, con crianza de 12 meses en roble francés y otros 12 en botella, revela color rojo violáceo intenso, aromas a higos, frutos secos, miel y chocolate, y una boca sedosa, envolvente y persistente, posicionándose como un vino de postre sofisticado dentro del universo Bianchi.

Las nuevas añadas de sus vinos icónicos son un tributo a la historia, al paso del tiempo y a la pasión de la familia Bianchi.

Con estos lanzamientos y nuevas añadas, Bodegas Bianchi reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la identidad del vino argentino. Cada creación es el resultado de un trabajo apasionado que combina casi un siglo de historia familiar, el conocimiento técnico de su equipo enológico y la expresión única de sus dos terruños emblemáticos: San Rafael y Valle de Uco. Así, la bodega continúa honrando el legado de Don Enzo Bianchi y de las generaciones que siguieron sus

pasos, mirando al futuro con la misma convicción que los guía desde 1928: crear vinos que emocionen, trasciendan y representen lo mejor de nuestra tierra.