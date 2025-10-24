Terapias que escuchan al cerebro y responden al cuerpo: la nueva frontera de la neuroestimulación llega a Argentina

En un encuentro que reunió a referentes de neurología, neurocirugía y manejo del dolor de Argentina y Uruguay, se presentaron las más recientes terapias inteligentes aplicadas al sistema nervioso: dispositivos capaces de censar la actividad del cerebro o la médula espinal y ajustar, en algunos casos, automáticamente la estimulación según las necesidades del paciente.

El evento, denominado “Más allá del estímulo: Neurociencia en acción”, fue organizado por Medtronic, compañía líder mundial en tecnología médica, y marcó un hito regional en la incorporación de terapias basadas en detección y adaptación en tiempo real.

Durante la jornada se presentaron dos innovaciones que redefinen el campo de la neuromodulación: Percept RC™ con BrainSense™, utilizado en pacientes con enfermedad de Parkinson, epilepsia, temblor esencial y distonía: Inceptiv™, el nuevo neuroestimulador espinal (SCS) indicado para el tratamiento del dolor crónico resistente a terapias convencionales, que opera con detección en bucle cerrado (Close Loop™).

Ambos dispositivos son actualmente los únicos disponibles en el mercado argentino y latinoamericano capaces de censar y adaptar la entrega de energía en función de las señales fisiológicas del paciente. Mientras Percept RC™ permite registrar actividad cerebral en tiempo real y asistir al médico en la programación más precisa de la estimulación profunda, Inceptiv™ ajusta de manera automática la intensidad de la estimulación espinal, evitando las molestias y variaciones que los pacientes suelen experimentar con el movimiento o los cambios posturales.

“El cambio fundamental de esta tecnología es que nos permite tener información precisa, inmediata y personalizada en el seguimiento del paciente”, explicó el Dr. Adolfo Ramírez Zamora, Profesor de Neurología y Jefe de la división de trastornos del movimiento en la Universidad de Florida, durante su ponencia.

En el caso del DBS, el sistema funciona en bucle abierto: detecta y registra las señales del cerebro, pero es el especialista quien decide los ajustes del tratamiento. En cambio, Inceptiv™ introduce el concepto de bucle cerrado, en el que el propio dispositivo interpreta y adapta la estimulación en tiempo real, reduciendo la necesidad de reprogramaciones y consultas adicionales.

“En dolor crónico, esto significa que el paciente puede moverse libremente, sin sentir cambios bruscos ni descargas. En neurología, implica tratamientos más estables para síntomas complejos. En ambos casos, representa más independencia y una mejor calidad de vida”, destacó la Dra. Melissa Murphy, reconocida implantadora de Inceptiv™ en Estados Unidos y ponente invitada en la jornada.

En Argentina, se calcula que más de 100.000 personas viven con enfermedad de Parkinson, y que uno de cada tres argentinos padece algún tipo de dolor crónico. Estas cifras, según los especialistas, reflejan la urgencia de incorporar soluciones innovadoras que mejoren los resultados clínicos y permitan un abordaje más personalizado del paciente.

“La verdadera innovación no está solo en el desarrollo tecnológico, sino en que los sistemas de salud puedan adoptarla. Las terapias inteligentes no reemplazan al médico, lo potencian permitiendo adaptar la terapia a las necesidades cambiantes de los pacientes con el tiempo. Además, están diseñadas para facilitar capacidades ampliadas en el futuro a través de actualizaciones de software”, afirmó Ashwin Sharan, Chief Medical Officer de Neuromodulación de Medtronic.

En ese sentido, Medtronic ratificó su compromiso con el desarrollo de la innovación y la tecnología en salud en el país. “Nuestro propósito es seguir fortaleciendo alianzas con hospitales y centros sanitarios, tanto públicos como privados, para que cada vez más pacientes puedan acceder a soluciones que mejoran su calidad de vida y transforman la práctica médica”, expresó Joaquín Castro, Country Manager de Medtronic Argentina.