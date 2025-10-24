El restorán Los Vientos lanzó su carta de Primavera con tres opciones de menú y vinos de Trivento

La temporada más colorida del año inspira una nueva propuesta en el restaurante “Los Vientos”, en Bodega Trivento Maipú. El chef Nacho Molina presenta un menú de primavera que celebra la identidad mendocina a través de productos locales, maridajes precisos y platos que combinan la excelencia de la cocina regional con la elegancia de vinos contemporáneos.

La nueva carta acerca tres propuestas y con precios que comienzan en $47.000:

Menú Mendoza: con tres tiempos (entrada, principal y postre), acompañado por una botella de Trivento Reserve cada dos personas.

con tres tiempos (entrada, principal y postre), acompañado por una botella de Trivento Reserve cada dos personas. Menú 4 Pasos: un recorrido de cuatro tiempos (snack, entrada, principal y postre) donde los vinos de la línea Golden Reserve marca el pulso.

un recorrido de cuatro tiempos (snack, entrada, principal y postre) donde los vinos de la línea Golden Reserve marca el pulso. Menú 7 Pasos: en siete tiempos (snack, dos entradas, dos principales, prepostre y postre) acompañando el recorrido con las prestigiosas líneas Golden Reserve y Gaudeo.

“Nuestra cocina nace del territorio. Cada estación nos invita a contar una nueva historia. En primavera, la mesa se llena de color, frescura y vino: es Mendoza servida en cada plato”, destaca Fernanda Vila, Gerente de Turismo & Hospitalidad.

Inaugurado en 2024, el espacio se consolidó como un punto de encuentro donde el vino ocupa el centro de la experiencia y la gastronomía acompaña con equilibrio. Con una carta que evoluciona con las estaciones, Los Vientos anima a redescubrir Mendoza a través de los sentidos.

El espacio rinde homenaje a los tres vientos característicos de Mendoza —la sudestada, el zonda y el viento polar— y también a la tierra que da origen a los ingredientes locales. “Los Vientos” abre todos los días al mediodía, excepto los martes.