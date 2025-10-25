Llega a Mendoza la mujer que conquistó TikTok y LinkedIn con sus consejos sobre el mundo corporativo

Con la presencia de Patricia Jebsen, Mendoza será escenario de una jornada que inspirará, conectará y transformará.

Patricia Jebsen es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de Empresas (UADE). Tiene una carrera de más de 30 años en el ámbito corporativo. En la actualidad, fusiona ese recorrido con las redes sociales. Es miembro de siete directorios y fue recientemente reconocida por la plataforma Favikon como una de las mujeres más influyentes de LinkedIn en Argentina.

A través de sus videos en Tik Tok, plataforma en la que cosechó una comunidad de más de 300.000 seguidores, comparte su experiencia profesional y ofrece consejos prácticos sobre el mundo laboral, ayudando tanto a quienes buscan su primer trabajo como a aquellos que quieren un nuevo camino en su carrera.

Una alianza para crecer

Dos equipos referentes en su rubro unen fuerzas: Crear+Potencial, liderada por Belén Máspoli y Paula Lomónaco, especialistas en liderazgo consciente y desarrollo organizacional, junto a Belén Graffigna y Marina Milanesio, especialistas en diseño de experiencias de servicio y hospitalidad corporativa.

Esta alianza estratégica nace desde una convicción común: colaborar nos potencia.

Ambas consultoras integran sus fortalezas para impulsar un liderazgo más humano, una cultura más consciente y experiencias que dejan huella.

Bajo el lema “+1”, esta alianza celebra la idea de que crear es avanzar, incluso en los pequeños pasos, porque en esa mejora continua se construyen los grandes cambios.

Esta propuesta conjunta refleja una convicción profunda: siempre hay espacio para seguir creando, sumando y evolucionando juntos.

Esta sinergia entre consultoras de referencia en desarrollo humano, liderazgo y hospitalidad dará lugar a una jornada que reunirá a figuras destacadas del ámbito empresarial y académico con la participación especial de Patricia Jebsen, referente latinoamericana en liderazgo, transformación digital y empleabilidad, quien visitará Mendoza el martes 28 de octubre para protagonizar dos encuentros imperdibles.

1. Encuentro Académico – “ Potencial Joven”

Lugar: Nave UNCuyo a las 10.00 am.

En esta primera instancia, Patricia Jebsen ofrecerá una charla abierta titulada “El Potencial Joven”, orientada a brindar herramientas concretas, actuales y aplicables que faciliten la inserción laboral y el desarrollo profesional de los jóvenes.

El objetivo es inspirar, motivar y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro, de la mano de una de las voces más influyentes en liderazgo y transformación digital en Latinoamérica.

2. Encuentro Empresarial – “Liderazgo, Networking y Negocios”

Lugar: Finca Decero

Asistentes estimados: 150 invitados exclusivo por invitación.

La segunda actividad estará dirigida a empresarios, emprendedores y pymes interesados en fortalecer sus estrategias de crecimiento y liderazgo. El evento contará con un programa de primer nivel que incluirá:

Disertación de Elena Alonso, experta en gestión financiera

Conferencia de Patricia Jebsen, centrada en liderazgo, innovación y nuevas oportunidades en el entorno empresarial actual.

Esta instancia busca fomentar el intercambio de ideas, la inspiración y la colaboración, impulsando el desarrollo sostenible y el potencial humano en la provincia.

Organizan

Crear+Potencial Consultoría Integral– Belén Máspoli y Paula Lomónaco

Belén Graffigna – Marina Milanesio – Diseño y Experiencias de Servicio de Alta Gama.