ARGA lanza "La Noche de la Construcción" con descuentos y promociones imperdibles

Este jueves 30 de octubre, de 19 a 00 horas, ARGA será sede de la primera edición de “La Noche de la Construcción”, una jornada con descuentos de hasta el 50% y promociones especiales en productos de calidad para renovar tu casa u oficina. La propuesta reúne a los locatarios del predio en una acción conjunta inédita.

“La Noche de la Construcción” también contará con la presencia de food trucks, la música de DJ Fon, degustación de vinos de destacadas bodegas y aceites de “Corazón de Lunlunta”.

En el lugar, varios artistas expondrán sus obras en una muestra exclusiva (que se podrán adquirir con descuentos atractivos), además de una innovadora restauración de muebles.

Como si esto fuera poco, habrá sorteos durante toda la noche entre los asistentes.

También se podrá disfrutar de una amplia variedad de productos de prestigiosas bodegas, con la presencia de la “Bingo Fuel Wines”, en la que se podrá acceder a descuentos en etiquetas de vinos seleccionados.

Primera edición de “La Noche de la Construcción”, jueves 30 de octubre de 19:00 a 00:00 horas en ARGA, Acceso Este y Arturo González, Maipú.

Estos son los comercios que participarán con descuentos de “La Noche de la Construcción”:

Hipercerámico

Saldaña

Vóltica

Abertec

Mármoles Canadá

Bernova

Máchena

Fischer

Sierra Iluminación

Brincalto

Basile

Foot Print

Manager

Aloisio

Pinturería Rodeo

Hormiserv

Macromat

Giuffré Maderas

MS1

Herrajes Bauzá

Go Pools.

Entrada libre. Inscripción gratuita.

ARGA Contacto: +54 9 261 755-2742; [email protected]