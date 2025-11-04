Más de 350 jóvenes sub 18 participarán mañana del Foro de Emprendedores Cuyo de Junior Achievement

Junior Achievement, una de las ONG más grandes del mundo que inspira y prepara a los jóvenes para su futuro, abre las inscripciones para una nueva edición del Foro de Emprendedores de Cuyo. A lo largo de más de veinte ediciones, este evento ha acompañado a cientos de jóvenes de Mendoza y alrededores en la construcción de capacidades esenciales para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

La nueva edición del Foro de emprendedores tendrá lugar el miércoles 29 de octubre, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, donde más de 350 estudiantes de 23 escuelas de la región se reunirán para vivir una jornada que no solo pondrá en foco el espíritu emprendedor, sino que también ofrecerá charlas sobre educación financiera y herramientas para la empleabilidad, entendiendo que ambas dimensiones se complementan y fortalecen las oportunidades de los jóvenes para su futuro.

Entre los oradores principales estarán Horacio Llovet, Fundador-CEO Nawaiam, Elena Alonso, también conocida en redes sociales como “Elena Financiera”, y Federico Robello, joven emprendedor y fundador de Guchini, entre otros destacados referentes.

María Laura Hunau, directora de Junior Achievement en Cuyo, expresó: “Este año buscamos que el Foro sea un espacio fresco e inspirador, donde los jóvenes puedan escuchar de primera mano a referentes que alguna vez fueron jóvenes como ellos. Queremos que descubran qué está pasando afuera, qué habilidades necesitan para desenvolverse en un mundo en constante cambio y que se lleven herramientas valiosas para generar un impacto positivo en su futuro y en sus comunidades".

Las pre-inscripciones se encuentran abiertas en www.junior.org.ar/forocuyo/ tanto para escuelas como para jóvenes.

Acompañan el Foro de emprendedores de Cuyo 2025: Cattorini Hnos, Mercantil Andina, Coca-Cola Andina, EDEMSA, Municipalidad de Guaymallén, Mc Donald’s, Fincas Patagónicas, Gestión Consultores.

Acerca de Junior Achievement:

Junior Achievement es una de las ONG más grandes del mundo. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades.

Con más de 100 países miembros, la red de Junior Achievement está potenciada por más de 500.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a 17 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. Es una de las pocas organizaciones con la escala, la experiencia y la pasión para formar a la próxima generación de jóvenes líderes.

En Argentina, opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe; alcanzando con sus programas a más de 1.290.000 estudiantes de todo el país.