Primera en su tipo: llega la primera diplomatura de Argentina en Innovación y Gestión del Enoturismo

Con entrada libre y gratuita, será el martes 11 de noviembre, de 9 a 13 horas en el aula magna. Se invita a gestores de enoturismo, funcionarios públicos, docentes y estudiantes a participar de un espacio de encuentro, conocimiento e innovación. Requiere inscripción previa.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo organiza el 11 de noviembre en el Aula Magna la “Jornada por el Día Mundial del Enoturismo”, encuentro que reunirá a referentes del ámbito académico, gubernamental y privado, donde se lanzará la Diplomatura de Posgrado en Planificación, Innovación y Gestión del Enoturismo desarrollada en conjunto entre esta institución y la Facultad de Filosofía y Letras.

Además, se desarrollarán charlas que permitan reflexionar sobre el presente y futuro del enoturismo en Mendoza y su vínculo con la historia vitivinícola de la región.

La actividad comenzará a las 09:00 horas con la acreditación y café de bienvenida, seguida por la apertura institucional a cargo de autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Filosofía y Letras y el Rectorado de la UNCUYO.

Entre las propuestas del programa se destacan: