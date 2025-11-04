Vinos | 30 oct 2025
Primera en su tipo: llega la primera diplomatura de Argentina en Innovación y Gestión del Enoturismo
La especialización se presentará en el marco de la “Jornada por el Día Mundial del Enoturismo”, que se realizará el 11 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Agrarias. El encuentro reunirá a referentes del ámbito académico, gubernamental y privado.
Con entrada libre y gratuita, será el martes 11 de noviembre, de 9 a 13 horas en el aula magna. Se invita a gestores de enoturismo, funcionarios públicos, docentes y estudiantes a participar de un espacio de encuentro, conocimiento e innovación. Requiere inscripción previa.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo organiza el 11 de noviembre en el Aula Magna la “Jornada por el Día Mundial del Enoturismo”, encuentro que reunirá a referentes del ámbito académico, gubernamental y privado, donde se lanzará la Diplomatura de Posgrado en Planificación, Innovación y Gestión del Enoturismo desarrollada en conjunto entre esta institución y la Facultad de Filosofía y Letras.
Además, se desarrollarán charlas que permitan reflexionar sobre el presente y futuro del enoturismo en Mendoza y su vínculo con la historia vitivinícola de la región.
La actividad comenzará a las 09:00 horas con la acreditación y café de bienvenida, seguida por la apertura institucional a cargo de autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Filosofía y Letras y el Rectorado de la UNCUYO.
Entre las propuestas del programa se destacan:
- Conferencia Magistral: “A 150 años del fallecimiento de Michel Aimé Pouget, su legado en Mendoza”, a cargo del Ing. Agr. Alejandro Melis.
- Lanzamiento de la Diplomatura de Posgrado en Planificación, Innovación y Gestión del Enoturismo, coordinada por el Mgter. Leonardo Santoni, Mgter. Paolo Pucillo y el Geóg. Franco Bianco.
- Disertación: "Mendoza: De Región Vitivinícola a Destino Enoturístico Emergente", dictada por el Mgter. Gabriel Fidel, Vicerrector de la UNCUYO.
- Cierre con la presentación "Miguel Brascó y el arte de recomendar: un blend de literatura, humor, vino y gastronomía”, a cargo del Dr. Víctor Gustavo Zonana.