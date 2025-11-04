Expertos capacitarán en Mendoza sobre la gestión del oxígeno en el mundo del vino

La gestión del oxígeno es fundamental en la producción de vino. De ella dependen la longevidad, homogeneidad y evolución sensorial de cada botella.

Vinventions se ocupa de investigar este tema hace más de 25 años desde su centro de Investigación y Desarrollo en Nîmes, Francia. Este departamento está integrado por enólogos investigadores abocados a desarrollar dispositivos de medición enológica (WQS).

Por ese motivo, en esta oportunidad se unió con Durox y juntos organizaron una sesión técnica presencial en Mendoza sobre “La gestión del oxígeno en el mundo del vino”, con el objetivo de profundizar el conocimiento de los equipos profesionales de las bodegas y contribuir a la eficiencia de la administración del oxígeno a lo largo de todo el proceso de producción.

El evento, que contará con los expertos internacionales Alain Bourgeois (Soporte Técnico Enológico Durox - IOC Champagne, Francia) y Marta Arranz (Enóloga - WQS Specialist de Vinventions, de España), se llevará a cabo el martes 4 de noviembre, de 9 a 12.30, en Espacio Lodo, Acceso Sur Lateral Este 5279, Luján de Cuyo.

Marta Arranz trabaja en Vinventions España como soporte técnico en la gestión de oxígeno y asesoramiento en la elección y uso de los cierres de Vinventions a productores y bodegas de España y Portugal, y es la encargada de la marca WQS, especializada en medidores enológicos, equipos y servicios que ofrecen soluciones para la calidad del vino.

Ha colaborado como docente en la Ecole d’Ingénieurs de Changins; EHG (École Hôtelière de Genève); Opage (Office Promotion Agricole de Genève); OVV (Office Vins Vaudois); IVV (Institut Vin Valaisan). École du vin à Évian; y Ficofi S A. Ha sido miembro de la « Commission de Degustation AOC Genève» desde 1998 hasta 2010.

Actualmente, continúa participando en conferencias y webinars, impartiendo formación y exponiendo las resultados de las investigaciones del grupo Vinventions en organismos o plataformas como Vitivin, La Escuela Española de Cata, diferentes DOS o asociaciones de enólogos.

Alan Bourgeois es enólogo desde 30 años, y licenciado en Ingeniería de Procesos Industriales. Actualmente es Responsable técnico y comercial para el hemisferio sur, Asia y EE.UU del Institut Oen o l o g i q u e de Champagne y presta apoyo técnico a los equipos comerciales de los distribuidores. Como experto en flotación, ha colaborado en el desarrollo de innovaciones como productos para combatir los sabores ahumados en particular.

Es importante destacar que los cupos son limitados y la participación requiere de una inscripción previa. Los interesados deben registrarse en: https://forms.office.com/e/4RDDAzyG93.

Se trata, además, de un evento a beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza, institución que asiste a más de 85 organizaciones sociales y permite alimentar a más de 47.000 mendocinos. Cada registro al evento ayudará con el costo del rescate y movilización de 48 kilos de alimentos para cumplir con esos objetivos.

Acerca de Vinventions

Vinventions provee sistemas de cierre a la industria vitivinícola mundial que se destacan por dos factores fundamentales: su alta performance para cuidar al vino y su enfoque sustentable.

Actualmente, la compañía posee 4 marcas: Nomacorc (tapones sintéticos de alta tecnología, cuya materia pima es un polietileno derivado de la caña de azúcar), SÜBR (micronaturales que combinan gránulos de corcho natural y un aglomerante de origen biodegradable), Vintop (tapas a rosca de diseño elegante y métodos de impresión innovadores), Wine Quality Solutions: dispositivos para mediciones enológicas realizados con tecnología de vanguardia). Nomacorc Green Line, el portfolio de cierres técnicos hecho a partir de biopolímeros derivados de la caña de azúcar, fue la primera marca de este grupo.