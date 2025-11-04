Este sábado llega “Entre Nosotras”, el mayor encuentro de bienestar femenino en Mendoza

Este sábado 1 de noviembre, Mendoza será escenario de “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza”, el primer encuentro interdisciplinario dedicado al bienestar integral femenino, que reunirá a mujeres de distintas edades en una jornada pensada para reconectar con el cuerpo, la mente y las emociones.

El evento se desarrollará de 10 a 16 horas en la Bodega Terrazas de los Andes, un entorno rodeado de naturaleza y sofisticación, ideal para promover el descanso, la conexión y el disfrute.

Organizado por la Dra. María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional, el encuentro propone un abordaje integral del bienestar, combinando charlas, movimiento y una experiencia gastronómica saludable, inclusiva y gourmet.

Un espacio para vivir el bienestar desde adentro hacia afuera

“Entre Nosotras” invita a disfrutar de un día diferente, con charlas inspiradoras, actividades al aire libre y una ambientación especialmente diseñada para favorecer la introspección y la conexión entre mujeres.

El propósito es claro: derribar tabúes, promover el autocuidado y brindar herramientas para una vida más equilibrada, con una mirada femenina, empática y actual.

Voces que inspiran

El encuentro contará con un panel de profesionales de referencia, que abordarán distintas dimensiones del bienestar femenino:

Dra. María Belén Rímolo , médica ginecóloga y obstetra: “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida.”

Sofía Aballay , entrenadora personal y máster en Potencial Humano: “Cuerpo, mente y emociones en equilibrio.”

Paula Sottano , terapeuta nutricional integrativa: “Restaurar el metabolismo femenino desde lo biológico y lo cotidiano.”

Sol Moreno Curri , psicóloga: “Reconocer límites y priorizar la salud emocional.”

Sofía Martín , kinesióloga: “Prevención y autocuidado del suelo pélvico.”

Gema Gallardo, periodista y comunicadora: será la encargada de generar conexión y cercanía entre asistentes y especialistas.

Cada charla propone una mirada complementaria sobre la salud y el bienestar, entendiendo que la plenitud femenina se construye desde la integración de cuerpo, mente, emociones y vínculos.

Una experiencia transformadora

Más que un evento, “Entre Nosotras” se presenta como una experiencia que celebra la salud, la belleza y la conexión femenina en su máxima expresión.

Con cupos limitados, el encuentro ofrece una jornada diseñada para aprender, inspirarse y compartir entre mujeres, en uno de los paisajes más encantadores de Luján de Cuyo. Los pases pueden conseguirse ingresando aquí.