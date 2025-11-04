Salud & Empresas | 31 oct 2025
Este sábado llega “Entre Nosotras”, el mayor encuentro de bienestar femenino en Mendoza
El evento se realizará el 1 de noviembre de 10 a 16, en bodega Terrazas de Los Andes. “Entre Nosotras” promete ser un espacio de encuentro, aprendizaje y bienestar, donde la salud, la belleza y la conexión femenina se celebran en su máxima expresión. Ecocuyo es partner media.
Este sábado 1 de noviembre, Mendoza será escenario de “Entre Nosotras: Bienestar, Salud y Belleza”, el primer encuentro interdisciplinario dedicado al bienestar integral femenino, que reunirá a mujeres de distintas edades en una jornada pensada para reconectar con el cuerpo, la mente y las emociones.
El evento se desarrollará de 10 a 16 horas en la Bodega Terrazas de los Andes, un entorno rodeado de naturaleza y sofisticación, ideal para promover el descanso, la conexión y el disfrute.
Organizado por la Dra. María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología estética regenerativa y funcional, el encuentro propone un abordaje integral del bienestar, combinando charlas, movimiento y una experiencia gastronómica saludable, inclusiva y gourmet.
Un espacio para vivir el bienestar desde adentro hacia afuera
“Entre Nosotras” invita a disfrutar de un día diferente, con charlas inspiradoras, actividades al aire libre y una ambientación especialmente diseñada para favorecer la introspección y la conexión entre mujeres.
El propósito es claro: derribar tabúes, promover el autocuidado y brindar herramientas para una vida más equilibrada, con una mirada femenina, empática y actual.
Voces que inspiran
El encuentro contará con un panel de profesionales de referencia, que abordarán distintas dimensiones del bienestar femenino:
-
Dra. María Belén Rímolo, médica ginecóloga y obstetra: “La importancia del cuidado íntimo femenino con una mirada empática, derribando tabúes y promoviendo el bienestar en todas las etapas de la vida.”
-
Sofía Aballay, entrenadora personal y máster en Potencial Humano: “Cuerpo, mente y emociones en equilibrio.”
-
Paula Sottano, terapeuta nutricional integrativa: “Restaurar el metabolismo femenino desde lo biológico y lo cotidiano.”
-
Sol Moreno Curri, psicóloga: “Reconocer límites y priorizar la salud emocional.”
-
Sofía Martín, kinesióloga: “Prevención y autocuidado del suelo pélvico.”
-
Gema Gallardo, periodista y comunicadora: será la encargada de generar conexión y cercanía entre asistentes y especialistas.
Cada charla propone una mirada complementaria sobre la salud y el bienestar, entendiendo que la plenitud femenina se construye desde la integración de cuerpo, mente, emociones y vínculos.
Una experiencia transformadora
Más que un evento, “Entre Nosotras” se presenta como una experiencia que celebra la salud, la belleza y la conexión femenina en su máxima expresión.
Con cupos limitados, el encuentro ofrece una jornada diseñada para aprender, inspirarse y compartir entre mujeres, en uno de los paisajes más encantadores de Luján de Cuyo. Los pases pueden conseguirse ingresando aquí.