La Ciudad de Mendoza, sede de una Cumbre del BID con líderes de Hacienda de más de 10 países

La Red de Secretarios de Hacienda de Ciudades de América Latina y el Caribe, creada como una iniciativa conjunta para fortalecer el acceso al financiamiento destinado al desarrollo urbano sostenible, realizó su Encuentro Anual en la Ciudad de Mendoza. El evento reunió a representantes y funcionarios de todo el país, junto a delegaciones provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Ulpiano Suarez participó de la segunda jornada que se realizó en el Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM), donde dio la bienvenida a los participantes. Estuvo acompañado de María Camila Uribe, referente de la división de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del BID. Además, estuvo presente el equipo municipal del área de Hacienda, encabezado por su secretaria, Patricia Sánchez.

“Es una enorme alegría para nuestra ciudad recibirlos y fundamentalmente poder concretar ese anhelo que conversamos con el equipo del BID un tiempo atrás, un año atrás, de poder realizar esta reunión, en este encuentro anual de las redes secretarios de Hacienda de Ciudades de América Latina y del Caribe, aquí en nuestro hogar, en la Ciudad de Mendoza”, indicó Ulpiano Suarez.

“Agradezco obviamente a C40 y al BID, porque son quienes impulsan y promueven el trabajo en red. Y es importante poner esto en valor, porque vivimos en un mundo de ciudades donde los gobiernos locales tenemos una gran responsabilidad frente a desafíos que son cada vez más complejos. Desafíos que nos ponen ante una dinámica que requiere de gobiernos locales eficientes, bien administrados, que planifican, que tienen una agenda de mediano y largo plazo, para seguir consolidando a ciudades resilientes, preparadas para esos grandes retos”, agregó.

“Como les decía, enfrentamos desafíos cada vez más complejos y que seguramente superan las posibilidades presupuestarias de cada uno de los gobiernos locales que estamos aquí. Pero quiero hacer foco en algo que es fundamental, porque también lo hablamos en el encuentro de Cartagena, la importancia de la salud de las finanzas locales como condición necesaria para aspirar a financiamiento internacional.

De aquí destacar el trabajo que hacen cada uno de los secretarios y secretarias de Hacienda, el hacer un trabajo silencioso, que no se visibiliza mucho, pero el cuidado de las finanzas locales permite que alcaldes, intendentes y prefectos medios, puedan mostrar logros de gestión, pero eso no sería posible si no hay una finanza local equilibrada, una buena administración de la finanza local”, sostuvo en otro momento de su discurso.

“Las ciudades de la región sabemos que uno de los principales flagelos y problemas de la región es la pobreza, la informalidad, el desempleo. Entonces necesitamos gobiernos locales involucrados con esa agenda de inclusión social y obviamente con un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente, con el crecimiento, con sostenibilidad ambiental. Y para eso es fundamental seguir construyendo y consolidando ciudades resilientes, ciudades preparadas para los desafíos globales, pero que impactan en cada uno de nuestros territorios”. aseveró.

Para finalizar, el intendente de la Ciudad destacó: “Agradezco el acompañamiento del BID en esta agenda para construir ciudades más resilientes, más sostenibles y más humanas. Espero que sea un excelente encuentro, que surjan muy buenas conclusiones y que se sigan fortaleciendo los vínculos entre las ciudades que están aquí presentes”.

La secretaria de Hacienda, Patricia Sánchez, fue una de las expositoras que tuvo esta jornada. Compartió un panel con Luis Felipe Vidal Arellano, secretario de Hacienda de San Pablo; y Marisol Cen Camal, directora de Finanzas y Tesorera Municipal de Mérida; donde hablaron sobre gobernanza y visión estratégica, innovación institucional, alianzas y casos de transformación urbana.

Otra de las charlas más destacadas fue la de Enver Enver, ex CFO de la ciudad de Londres, que expuso sobre la implementación de presupuestos climáticos para orientar las finanzas públicas hacia la sostenibilidad, entre otros temas.

La Red de Secretarios de Hacienda de Ciudades de América Latina y el Caribe fue diseñada como una plataforma de trabajo colaborativo entre gobiernos locales y tiene como objetivo articular esfuerzos técnicos, compartir soluciones financieras innovadoras y posicionar a las autoridades de finanzas locales como actores clave en la planificación, estructuración y financiamiento del desarrollo urbano.