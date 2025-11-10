Aconcagua Arena: Mendoza abre la concesión de su mayor estadio cerrado para eventos y espectáculos

El Gobierno de la Provincia de Mendoza, mediante el Decreto 2318, dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional para la concesión de uso y explotación comercial del Estadio cubierto Aconcagua Arena, ubicado en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza.

De acuerdo con la normativa, la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, es el organismo encargado de gestionar el procedimiento licitatorio a través de la plataforma de contrataciones electrónicas Comprar Mendoza.

El llamado tiene por objeto la selección del adjudicatario de la concesión de uso y explotación comercial del Estadio cubierto Aconcagua Arena, bajo un plan integral que contemple la oferta de un canon de uso, la instalación del equipamiento necesario, la administración y la explotación comercial del estadio, garantizando su funcionamiento pleno conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas.

Plazo y modalidad de presentación

La recepción electrónica de las ofertas se realizará hasta el 1 de diciembre de 2025 a las 12, exclusivamente a través del sistema Comprar Mendoza. No se admitirán ofertas presentadas por ningún otro medio.

