Más de 10 mil personas y $200 M en ventas: Halloween en la Arístides marcó un récord comercial y cultural

La primera edición de Halloween en la Arístides fue todo un éxito. Con música, disfraces, desfiles y promociones gastronómicas, la tradicional avenida de los bares mendocinos se transformó en un verdadero corredor temático repleto de color, luces y alegría, con más de diez mil personas que no se perdieron esta celebración.

El evento fue posible gracias a una articulación público privada que contó con el esfuerzo e inversión tanto de la Ciudad de Mendoza como de más de 20 locales de la emblemática calle captalina. Así, esta Noche de Brujas generó ventas estimadas en unos 200 millones de pesos, teniendo en cuenta que la actividad benefició a unos 40 negocios gastronómicos aproximadamente.

A lo largo de la jornada, que se extendió desde las 17 hasta las 23, los establecimientos ofrecieron una amplia variedad de menús, donde las hamburguesas con papas se llevaron el protagonismo. También se destacaron las pastas, sándwiches y empanadas, acompañadas por cerveza y gaseosas.

La celebración se llevó a cabo entre las calles Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, contó con dos escenarios con música y también una pasarela donde se llevó a cabo el desfile de cosplay. Además se vendieron productos alusivos a la celebración a través de los 30 stands de emprendedores locales que se armaron. También hubo juegos interactivos, torneos de videojuegos y sorteos, que despertaron gran interés entre los asistentes.