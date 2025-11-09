Almundo y Flybondi lanzan un beneficio exclusivo en pasajes para los mendocinos

Almundo, la empresa omnicanal del grupo CVC Argentina, anunció una alianza estratégica con la aerolínea low cost Flybondi, destinada a fortalecer la conectividad y el turismo nacional. Juntas lanzaron un beneficio del 20% de descuento en viajes de cabotaje para residentes de las provincias argentinas entre las que se encuentra Mendoza.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los viajes aéreos desde y hacia el interior del país, promoviendo la movilidad regional y contribuyendo al desarrollo del turismo interno de Mendoza y otras provincias argentinas. El beneficio se encuentra disponible en las 180 tiendas que Almundo tiene en todo el país. En la provincia está disponible en las tiendas de Mendoza Plaza Shopping, de Peatonal, del Portal Los Andes y de Lomas Plaza Comercial.

El descuento para los mendocinos aplica para la ruta Mendoza - Buenos Aires de Flybondi . Se puede optar sólo por tramo de ida o bien tramos de ida y vuelta, y puede utilizarse en cualquier fecha sin restricciones de temporada. Estará vigente para vuelos a realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino de la ruta al momento de la compra, presentando su DNI como comprobante. Por ejemplo, un pasajero con residencia en Mendoza podrá aplicar el descuento en la ruta Buenos Aires – Mendoza (BUE–MDZ) acreditando domicilio con su documento. No aplica para pasajeros residentes en CABA o provincia de Buenos Aires.

El ministro Mema comentó al respecto: “Nosotros, como Gobierno de Mendoza, cuando viene una empresa de este tamaño, es muy importante estar. Nosotros estamos muy contentos con la consolidación de Mendoza como plaza turística, de eventos importantes, de convenciones, pero también, cuando hay beneficio para los vecinos que desean viajar para afuera, nos interesa, porque, en definitiva, sigue siendo un beneficio para nuestra provincia.”

Por su parte, Testa agregó que “el Gobierno de Mendoza trabaja cotidianamente con representantes del sector privado para favorecer el desarrollo de los negocios en nuestra provincia y el favorecimiento de los negocios tiene mucho que ver con la conectividad, es algo en lo que el Gobernador Alfredo Cornejo nos insiste constantemente. Por eso acompañamos a Almundo y Flybondi en este anuncio.”

“Buenos Aires es un destino al que se viaja por muchas razones: turismo, negocios, salud, por encuentros familiares. Así es que es muy importante esta propuesta”, agregó la funcionaria.

“Esta alianza con Flybondi refuerza nuestro compromiso de acercar oportunidades de viaje a todos los rincones del país. Queremos que cada vez más mendocinos puedan conectar con nuevos destinos, de manera accesible y con el respaldo de nuestras tiendas en todo el territorio argentino”, señaló Juan García, Director Comercial de Almundo.

“En Flybondi trabajamos para que nuestro propósito de dar la libertad de volar llegue a cada vez más personas. Por eso celebramos esta alianza con Almundo, que nos permite generar nuevas oportunidades de viaje y seguir impulsando el turismo interno”, sostuvo Federico Pastori, Director Comercial de Flybondi.

Con esta acción conjunta, Almundo y Flybondi continúan apostando al crecimiento del turismo nacional, impulsando la conectividad aérea y fortaleciendo el rol de las agencias como actores clave en el desarrollo del sector.

Este descuento aplica a todos los medios de pago, con beneficios exclusivos en bancos provinciales.