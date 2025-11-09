Bodega mendocina premiada a nivel mundial abre la principal feria de vinos de Córdoba

En el marco de la 13ª edición de Premium Wines Experience, la bodega Moor Barrio, única en su tipo en la Argentina por su formato “bonsái” y su producción artesanal limitada, presentará por primera vez en Córdoba su exclusivo Blend de Malbec y Cabernet Franc 2019, llamado Initium Elena, durante una cata especial, el viernes 7 de noviembre. La misma será dirigida por su creador, el enólogo Cristian Moor, junto a su esposa y cofundadora Teresita Barrio.



La participación de Moor Barrio en Premium Wines Experience marcará su lanzamiento oficial en Córdoba, integrando así una de las actividades más esperadas del encuentro que reunirá a las bodegas y destilerías más destacadas del país del 6 al 8 de noviembre en el Hotel Quinto Centenario.



Un debut que ya es leyenda

El vino Initium Elena 2019, elaborado en honor a la segunda hija del matrimonio Moor Barrio, es el resultado de una partida sumamente limitada de apenas 1.300 botellas, vinificadas en su bodega bonsái bajo un concepto de precisión extrema y escala mínima.

A solo dos meses de su lanzamiento, este blend ya fue distinguido en tres certámenes internacionales: Doble Oro en la revista Gilbert & Gaillard (Francia), 94 puntos en el reporte del crítico Joaquín Hidalgo para Vinous.com (EE. UU.) y 95 puntos y Doble Medalla de Oro en el concurso Vinus (Argentina).



“Cada botella refleja el alma del vino y la historia detrás de su creación. Presentarlo en Premium Wines Experience, en una ciudad con tanta cultura enológica como Córdoba, es un honor y una celebración”, destacó Cristian Moor, enólogo y cofundador de la bodega.



Premium Wines Restó: la cena de los sentidos

La nueva edición de Premium Wines Experience se desarrollará en dos formatos. El jueves 6 de noviembre abrirá la experiencia Premium Wines Restó, una cena de ocho pasos creada por los chefs Dante Aparicio (Cartof) y Luis Salguero (Hotel Quinto Centenario), donde la enología y la alta gastronomía se fusionan en una experiencia sensorial única.



Cada plato será acompañado por un vino presentado personalmente por su enólogo o referente, generando una experiencia viva, donde la historia detrás de cada etiqueta se cuenta en primera persona.



En este sentido, los protagonistas y vinos que acompañarán el menú serán:

Bodega El Noble de San Javier – Noble De San Javier Merlot 2022. Nicolás Jascalevich

Bodega Vistalba - Autóctono Malbec Gualtallary 2019: Evangelina Colucci

Bodega Achala Wines - Clos Del Molle Ingrato Malbec: Walter Sinay

Bodega Renacer - Renacer Bequignol Rosé 2023: Cesar Azevedo

Bodega Moor Barrio -Initium Elena Malbec Cabernet Franc 2019: Cristian Moor

Bodega Moor Barrio Initium Brut Nature: Cristian Moor

Bodega Del Gredal Misitorco Pinot Noir 2023: Nacho Lozano

Bodega Domaine Almanegra Blancs De Blancs

Además, Premium Wines Restó contará con el apoyo institucional de Agencia Córdoba Turismo.

Premium Wines Expo: el corazón del encuentro

En tanto, el viernes 7 y sábado 8 de noviembre se desarrollará Premium Wines Expo: de 18 a 23 h, más de 40 bodegas y destilerías presentarán sus líneas más destacadas en un entorno elegante y relajado, con degustaciones, catas dirigidas y experiencias gourmet.



Además de los stands de exhibición, el evento contará con una Sala de Catas, un espacio exclusivo donde se realizarán catas dirigidas por reconocidos enólogos y sommeliers. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar de degustaciones guiadas de vinos premiados, etiquetas de alta gama y nuevas cosechas, que permitirán descubrir las tendencias y estilos que definen la actualidad del vino argentino.

Entre las catas que se compartirán en estos días, se destacan las de las bodegas Borbore, Moor Barrio, Familia Furlan, Vistalba, Antropo Wines, Achala Wines y Valle de la Puerta, además de la cata de las bodegas cordobesas que integran el programa Caminos del Vino.



Como novedad, este año, la feria incorporará además una Tienda Oficial, operada por DAV Country, donde los visitantes podrán adquirir los vinos que descubran y disfruten durante la muestra, con precios promocionales especiales.



El acceso a Premium Wine Expo será limitado a 1.000 asistentes por jornada, garantizando una experiencia personalizada. Participarán bodegas como Achala Wines, Alfredo Roca, Antropo Wines, Aya y Aída (Bodegas Bórbore), Bodega Argento, Bodega Bianchi, Bodega Bombal, Bodega Garzón, Bodega Norton, Bodega Renacer, Bodega Vistalba, Carinae, Casarena, Clos de Chacras, Domaine Bousquet, Domiciano, El Porvenir, Ernesto Catena, Fabre Montmayou, Familia Falasco, Familia Furlan, Familia Schroeder, Finca Bandini, Finca Iral, Finca La Celia, Kalos Wines, La Coste de los Andes, LUI Wines, Mil Suelos, Otronia y Valle de la Puerta, conformando una selección que representa la diversidad y excelencia del vino argentino de alta gama.



Además, acompañarán la propuesta las destilerías D’Olbia, Restinga y Mar del Plata Gin, junto a Playa Bristol (Bitter), el bitter que este año lanzó la bodega La Mala María, sumando una experiencia sensorial que trasciende el vino.



También dirán presente marcas como De la Presilla (delicatessen) y Drimer Chocolates, con productos especialmente seleccionados para armonizar con las degustaciones y maridajes de la feria.

Bodegas cordobesas con presencia especial

Con el objetivo de continuar posicionando a las bodegas que integran Caminos del Vino Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo como sponsor dará visibilidad a aquellas que producen vinos de alta gama con más de 90 puntos otorgados por críticos internacionales.



De esta manera, las bodegas cordobesas tendrán participación tanto en la expo como en el Restó, poniendo en valor lo mejor de su producción y reafirmando la identidad vitivinícola de la provincia.



En ese marco, el viernes 7 de noviembre a las 17 h, la Agencia Córdoba Turismo y Joint Group coorganizan el Workshop “Córdoba: Identidad y Territorio en la Mesa”, conducido por el sommelier Roberto Colmenarejo.



El objetivo de esta actividad es fortalecer el vínculo entre bodegas, restaurantes y distribuidores cordobeses, promoviendo la incorporación de vinos de Córdoba en las cartas gastronómicas locales y consolidando la identidad provincial en la mesa.



El encuentro combinará testimonios, cata guiada y networking entre bodegas, sommeliers y chefs de restaurantes de toda la provincia.

Entradas anticipadas

Las entradas ya están disponibles a través de Autoentrada y en las principales vinotecas de Córdoba.



Premium Wines Experience cuenta con el acompañamiento de destacados sponsors institucionales como Agencia Córdoba Turismo a través de su programa Caminos del Vino y de empresas como Juan Toselli, Playa Hotels & Resorts, BYD | Autocity, Bonaqua, Quesos Legendario, Panificados Croccanto, Bocatti, Servicio de Limpieza Córdoba. Además, el programa Vinos y Placeres que se emite por Telefé será el media partner oficial del evento.



Datos clave