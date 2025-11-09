Un empresario argentino con viñedos en seis países recibió el mayor premio del mundo del vino

El empresario argentino Alejandro Pedro Bulgheroni fue galardonado con el “Lifetime Achievement Award” en los Wine Star Awards 2025, otorgados por la reconocida revista estadounidense Wine Enthusiast. Este premio se encuentra entre los más respetados del mundo del vino y distingue a las personalidades e instituciones que han contribuido de manera excepcional al desarrollo y la evolución de la industria a nivel global.

El reconocimiento —que será entregado durante una gala en Nueva York, en enero de 2026— celebra la trayectoria de Bulgheroni y su pasión por transformar una profunda conexión con la tierra en un proyecto vitivinícola de alcance internacional: Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV), un grupo que reúne 15 bodegas en seis países —Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Australia— guiadas por una misma filosofía de autenticidad, excelencia y respeto por el terroir.

“Mi conexión con la tierra comenzó de otro modo, pero con el tiempo descubrí en el vino una forma de unir tradición, naturaleza y comunidad. Hoy mi mayor satisfacción es ver cómo cada viñedo expresa su propia cultura, y cómo ese espíritu trasciende a través de nuestros vinos”, expresó Alejandro Pedro Bulgheroni.

Una visión que trasciende fronteras

Desde su trabajo pionero en Bodega Garzón y Bodega Brisas en Uruguay -referentes de la vitivinicultura sostenible en Sudamérica-, Bulgheroni expandió su filosofía para crear un portafolio de bodegas excepcionales en distintos rincones del mundo: Bodega Argento, Viña Artesano y Vistalba en Mendoza, junto a Otronia en la Patagonia (Argentina); Lithology en Napa Valley (Estados Unidos); Dievole, Poggio Landi, Podere Brizio, Tenuta Le Colonne y Cantina Meraviglia en Toscana (Italia); Château Suau y Château Langalerie en Burdeos (Francia); y Alkina, en Barossa Valley (Australia).

Hoy, Alejandro Bulgheroni Family Vineyards abarca más de 1.150 hectáreas en todo el mundo: una expresión viva de una filosofía basada en la excelencia, la sustentabilidad y el sentido más puro del origen.

Cada una de estas bodegas comparte un mismo espíritu: crear vinos que reflejen el alma del lugar, elaborados con profundo respeto por la naturaleza, la innovación y las personas que los hacen posibles.

Sustentabilidad, coherencia y legado

A lo largo de su carrera, Alejandro Pedro Bulgheroni ha impulsado una visión de largo plazo basada en la sustentabilidad integral, que incluye eficiencia hídrica, energías renovables, trazabilidad y programas de capacitación para retribuir a la tierra y a las comunidades lo que ellas brindan.

Pero su filosofía va más allá de los viñedos y del vino, “Más que viñedos, más que propiedades, cada destino refleja una filosofía de herencia, cultura y lujo sustentable. No se trata del lujo por el lujo mismo, sino de coherencia. Si nuestros vinos se elaboran con precisión, integridad y excelencia, cada experiencia para nuestros huéspedes debe reflejar esos mismos valores. Para mí, la hospitalidad cinco estrellas es precisión emocional: cuando cada detalle se percibe como algo natural, pero con un profundo sentido”, afirma Alejandro Pedro Bulgheroni.

“Más que elaborar vino, buscamos crear experiencias que reflejen el espíritu de cada lugar, donde el visitante pueda sentir el alma del viñedo y conectar con la naturaleza”, agrega.

Un reconocimiento al espíritu del vino

Con este premio, Wine Enthusiast celebra no sólo una carrera, sino una filosofía que combina innovación, tradición y hospitalidad.

“El verdadero éxito no se mide por las estrellas ni por los premios, sino por los recuerdos que dejamos en quienes nos visitan: el silencio de los viñedos, la calidez de nuestra gente y la huella de nuestras raíces”, concluye Alejandro Pedro Bulgheroni.

El Lifetime Achievement Award se suma a una extensa lista de reconocimientos internacionales que posicionan a Alejandro Bulgheroni Family Vineyards entre los grupos vitivinícolas más prestigiosos y coherentes del mundo, embajadores de un estilo que combina elegancia, sustentabilidad y una profunda pasión por la tierra.

Acerca de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV):

Presente en seis países y con más de 1.150 hectáreas cultivadas, Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) es la materialización de una visión: unir tradición, naturaleza y comunidad a través del vino.

Desde la Patagonia al Valle de Napa, de Toscana a Burdeos, cada bodega del grupo expresa su origen con autenticidad y respeto por la tierra. Guiado por la filosofía de su fundador, Alejandro Pedro Bulgheroni, ABFV busca crear vinos que emocionen, reflejen el alma del lugar y dejen una huella duradera en quienes los disfrutan.