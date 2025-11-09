La Ciudad celebra su cultura vitivinícola con una nueva edición de la Noche de las Vinerías

La Ciudad, como Capital Internacional del Vino, recibe a turistas y mendocinos de una manera especial, con una propuesta de degustación dirigida en una vinería del departamento. Bajo la iniciativa de “Noche de las Vinerías”, este 12 de noviembre se podrá disfrutar de un nuevo encuentro.

La actividad tendrá lugar desde las 20 h, en la Vinoteca B&B (Av. Bartolomé Mitre 756, Ciudad). Además de degustar exquisitos varietales habrá un show de música en vivo en el cierre, para deleitarse con lo mejor de la música local y nuestra bebida nacional por excelencia.

Enfocados en la visualización de la cultura vitivinícola, y tomando en cuenta que la Ciudad de Mendoza cuenta con más de 50 vinerías con una amplia oferta de excelentes vinos, el encuentro permitirá conocer la historia de la vinería y sus dueños, como así también ahondar en un gran porfolio de varietales y sus diferentes métodos de elaboración.

Aquellas personas que deseen participar de esta propuesta deberán adquirir su ticket en la vinería una hora antes del evento. El mismo tienen un valor general $8.000.