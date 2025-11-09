Innovación y respeto por la tierra: una bodega de Luján fue elegida la más sustentable del mundo

El Gobernador Alfredo Cornejo participó en Burdeos, Francia, de la ceremonia de entrega de los premios Best Of Wine Tourism 2026, realizada en el Museo del Vino (La Cité du Vin). Lo acompañó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del EMETUR, Cristina Mengarelli; técnicos del Ente Mendoza Turismo y ProMendoza y representantes de los establecimientos mendocinos nominados a los Oros internacionales.

La presencia de Mendoza en este encuentro internacional reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo del enoturismo como motor del crecimiento económico y la promoción de la identidad vitivinícola argentina en el mundo. Desde 2005, Mendoza forma parte de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC, por sus siglas en inglés), una alianza que reúne a los principales destinos vitivinícolas globales y promueve la innovación, la sustentabilidad y la excelencia turística.

El mandatario sostuvo que participar en este tipo de encuentros permite seguir posicionando a Mendoza en los grandes mercados del turismo internacional y fortalecer el vínculo entre producción, cultura y desarrollo económico.

Así, Cornejo puso en valor que “Mendoza vuelve a estar seleccionada como integrante de las grandes capitales del vino”, al tiempo que mencionó que “llevamos 20 años sosteniendo esa nominación y aspiramos a que se mantenga por más tiempo aún”.

El ganador mendocino

En la ceremonia de premiación de los Best of Wine Tourism internacionales, el establecimiento mendocino Doña Paula Winery obtuvo el premio Oro en la categoría Prácticas Sustentables. En representación de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo fue el encargado de entregar el premio a Doña Paula.

Si bien Doña Paula Winery nos representó en dos categorías: Prácticas Sustentables y Experiencias Innovadoras, el Oro internacional lo obtuvo en la primera. Este establecimiento se distingue por su compromiso integral con la sostenibilidad y la innovación aplicada al enoturismo.

La bodega combina investigación científica, educación comunitaria y respeto por el entorno natural, integrando estas acciones en sus propuestas para visitantes. Además, su programa de recorridos virtuales inmersivos permite a los visitantes explorar distintos terroirs a través de realidad virtual, guiados por su equipo enológico.

Noelia Rinaudo, responsable de Turismo de Doña Paula comentó que «este premio es un reconocimiento a un esfuerzo de un turismo pensado en la persona que viene a pasar el día, pensado en que disfrute y que pase un momento hermoso en nuestra bodega”.

Por su parte, Mauricio Palacios, CEO del establecimiento ganador expresó que para ellos ganar en esta categoría es muy importante, «porque la sustentabilidad está en el corazón de la bodega, está en el corazón del viñedo, y está en el corazón de nuestra experiencia de turismo”.

Ganadores Oro Global 2026

Mendoza: Viña Doña Paula

Adelaide: Maxwell Wines

Bilbao-Rioja: Bodegas Faustino Legacy

Burdeos: La Maison Cardinale

Hawke’s Bay: Church Road Winery

Lausanne: Domaine du Mont d’Or

Mainz – Rheinhessen: Völker Restaurant & Events

Porto: Ventozelo Hotel & Quinta

San Francisco – Napa Valley: Sterling Vineyards

Valparaíso – Casablanca Valley: Botánico by Casas del Bosque

Verona: Rambaldi Apartments

Un acuerdo que fortalece la proyección internacional del futuro Museo del Vino

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli y el director general de la Cité du Vin de Burdeos, Phillipe Massol, acompañados por el Gobernador Cornejo, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos vinculados a la gestión cultural y turística del vino.

El objetivo de la reunión y la firma fue “avanzar en el desarrollo del futuro Museo del Vino, que funcionará en el predio de la ex Bodega Arizu, donde se está desarrollando un polo cultural, gastronómico, y allí emplazar este proyecto”, explicó el mandatario mendocino y añadió que el espacio emblemático de Godoy Cruz “busca consolidarse como un referente enoturístico y patrimonial de Mendoza”.

La importancia de este acuerdo radica en que la La Cité du Vin es un importante museo ubicado en Burdeos, Francia, que también alberga exposiciones, espectáculos, proyecciones de películas y seminarios académicos, centrados en temas relacionados con el vino.

Tras su apertura inicial en junio de 2017, la Cité du Vin alcanzó un hito de un millón de visitantes en el otoño de 2018 y superó los 2 millones de visitantes en mayo de 2022.

Representantes mendocinos en el encuentro

Por Mendoza compitieron los establecimientos que obtuvieron el Premio Oro local, en las siguientes categorías:

Alojamiento: Entre Cielos Wine & Wellness Hotel.

Arquitectura y Paisaje: The Williams Casanegra Distillery.

Arte y Cultura: Club Tapiz (Fincas Patagónicas).

Experiencias Innovadoras y Prácticas Sustentables: Viña Doña Paula Terroir Camp.

Restaurantes o Experiencias Culinarias: Quimera Bistró (Achával Ferrer).

Servicios relacionados al turismo vitivinícola: Run for Wine.

Asamblea con destacados referentes

El programa de la Asamblea Anual de las GWC 2025, en Burdeos, ofreció un excelente espacio para el desarrollo de reuniones estratégicas, visitas técnicas e intercambio cultural, entre los miembros de las ciudades miembro. Entre las actividades más destacadas se incluyeron:

Visitas técnicas a fincas emblemáticas, que mostraron prácticas de excelencia en preservación del patrimonio, innovación y turismo inmersivo.

Grupos de trabajo y mercado B2B, que ofrecieron reuniones específicas y comerciales entre compradores invitados, productores con sede en Burdeos y profesionales del enoturismo de toda la red.

Una cata internacional de vinos, que incluyó los productos mendocinos, que tuvieron una gran recepción, en Le Bassin des Lumières.

La Jornada organizada por La Cité du Vin, con la conferencia internacional titulada “Navegando el futuro del enoturismo: retos del sector, innovaciones y oportunidades globales”.

Los prestigiosos Best Of Wine Tourism Awards, que reconocieron los logros sobresalientes en categorías como Arquitectura; Arte y cultura; Sostenibilidad y Experiencias innovadoras, entre otras.

Con esta participación, Mendoza consolida su presencia internacional y su compromiso con el fortalecimiento del enoturismo como eje estratégico para el desarrollo económico, la generación de empleo y la promoción de la marca Mendoza en el mundo.

Como cierre del encuentro, se anunció oficialmente que la Conferencia Anual 2026 se realizará en Hawke’s Bay, Nueva Zelanda, reforzando el carácter itinerante y global de esta red de ciudades que promueven el desarrollo del turismo del vino con visión internacional.