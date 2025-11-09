YacoCyber: test drives, descuentos y precios especiales este sábado en Territorio Yacopini

En San Martín Sur 600, Godoy Cruz, el espacio automotor más innovador de Mendoza será sede de YacoCyber, una propuesta pensada para los amantes de los autos y las nuevas tendencias.

Durante el encuentro, los visitantes podrán realizar test drives exclusivos de los principales modelos de Volkswagen, Chevrolet, Nissan y BYD, acceder a superdescuentos y recibir asesoramiento personalizado.

Todo en un ambiente relajado, con la posibilidad de compartir un café y acceder a beneficios especiales para quienes se inscriban previamente.

Inscripción online

Completá el formulario, elegí el modelo que querés manejar este sábado y descubrí la tecnología que llegó a Territorio Yacopini.

Innovación sobre ruedas: los modelos que se podrán probar

Nissan X-Trail e-POWER

La nueva Nissan X-Trail e-POWER redefine la experiencia de manejo con su sistema e-4ORCE, que impulsa las ruedas mediante dos motores 100% eléctricos, brindando tracción, estabilidad y un andar silencioso.

Su tecnología híbrida permite recargar la batería a través de un motor a combustión que actúa como generador, lo que garantiza autonomía extendida sin necesidad de enchufes.

El sistema e-Pedal Step permite acelerar y desacelerar con un solo pedal, optimizando la conducción urbana y regenerando energía de frenado.

Su interior, con siete plazas, conectividad total y diseño audaz, se completa con las tecnologías de seguridad Nissan Intelligent Mobility.

Volkswagen Tera: el nuevo ícono SUV

Diseñado en Brasil bajo la dirección de José Carlos Pavone, el Volkswagen Tera forma parte de la estrategia global de la marca, que prevé 17 lanzamientos hasta 2028.

Este SUV del segmento B combina eficiencia, conectividad y seguridad cinco estrellas Latin NCAP, posicionándose como el sucesor natural de clásicos como el Beetle o el Gol.

“Volkswagen nos lo presenta como la continuidad de autos íconos que ha tenido la marca. Es un SUV con diseño innovador, muy atractivo para el mercado argentino”, señaló Sergio Montanaro, gerente general de Territorio Yacopini y Yacopini Süd, durante el lanzamiento del modelo, que ahora se podrá probar en las instalaciones del concesionario líder de Cuyo.

El Tera llega en cuatro versiones —Trend, Comfortline, Highline y Outfit—, todas con precios promocionales y beneficios exclusivos.

Chevrolet Spark y Tracker 2026

El Chevrolet Spark, 100% eléctrico, ofrece 360 km de autonomía, aceleración de 0 a 100 km/h en 10 segundos y una garantía de batería de 8 años. Su sistema Dual Smart Charger permite una carga rápida y completa en solo 7 horas.

Por su parte, la Chevrolet Tracker 2026 eleva el estándar del SUV compacto con un diseño robusto, motor turbo, caja automática de 6 velocidades y avanzados sistemas de seguridad.

Incluye Wi-Fi nativo, pantalla MyLink de 11”, cargador inalámbrico, techo solar panorámico y asistencia OnStar 24/7, ofreciendo confort y conectividad premium.

BYD: movilidad eléctrica sin fronteras

Con presencia global y liderazgo en autos eléctricos, BYD (Build Your Dreams) desembarca en Argentina con una gama que combina eficiencia, autonomía y diseño de vanguardia.

Entre los modelos destacados se encuentran:

• BYD Yuan Pro: SUV 100% eléctrico con más de 400 km de autonomía, diseño urbano y cabina inteligente.

• BYD Song Pro DM-i: híbrido enchufable con 1.000 km de autonomía total y más de 100 km en modo eléctrico.

• BYD Dolphin Mini: compacto urbano premiado como World Urban Car 2025, con diseño juvenil, amplitud interior y cero emisiones.

Los vehículos eléctricos de la marca líder a nivel global llegaron a Mendoza de la mano de Yacopini, que además concretó acuerdos con ICBC, Santander y BBVA para ofrecer financiación directa y planes de pago propios que facilitan la compra.

Con más de 6 millones de vehículos eléctricos vendidos en el mundo, BYD se posiciona como el fabricante número uno global, superando incluso a Tesla en unidades producidas.

La marca ya opera en más de 70 países, y su llegada a Argentina representa un paso clave hacia la movilidad sustentable.

Un beneficio para no perderse: planes Chevrolet

Durante toda la semana, YacoCyber incluye un descuento del 50% en la cuota de suscripción de los planes de ahorro Chevrolet, junto con la posibilidad de pactar la adjudicación.

El beneficio se mantendrá vigente este sábado 8 de noviembre, por lo que quienes participen del evento y se interesen en esta modalidad podrán acceder a un ahorro significativo.

Un espacio donde la movilidad se vive

Con YacoCyber, Territorio Yacopini reafirma su posición como concesionario líder en la región, uniendo la pasión por los autos con la innovación y el disfrute.

La propuesta que transforma el clásico test drive en una experiencia multisensorial: motores encendidos, aroma a café y tecnología en movimiento.