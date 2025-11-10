Finalizó +Agro +Futuro: Bayer impulsa una nueva generación de líderes rurales

Concluyó la segunda edición de +Agro +Futuro, un programa que combina educación, tecnología y compromiso social, impulsado por Bayer en alianza con el Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Fundación Compromiso.

Estas experiencias inmersivas, desarrolladas en Pergamino, Rojas y, por primera vez, en Río Cuarto, marcaron el cierre de 10 semanas de capacitación virtual y talleres de formación laboral.

Durante tres jornadas presenciales consecutivas, los participantes aplicaron lo aprendido en espacios de innovación, donde interactuaron con especialistas del sector y probaron herramientas tecnológicas de última generación aplicadas a la agrobioindustria.

Además, compartieron experiencias y fortalecieron su vínculo con la innovación y el desarrollo local en las comunidades donde Bayer está presente.

Este programa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre educación, tecnología y desarrollo territorial. A través de un modelo de aprendizaje que combina teoría, práctica y acompañamiento, +Agro +Futuro impulsa a jóvenes de entre 17 y 30 años a descubrir oportunidades de crecimiento profesional en un modelo agropecuario moderno, inclusivo y sustentable.

“Programas como +Agro +Futuro refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo local y con la formación de las nuevas generaciones que impulsarán el futuro del agro argentino.

Esta nueva generación tiene un valor enorme para aportar: traen genuinidad, transparencia, pasión y una forma distinta de ver el trabajo, no desde la obligación, sino desde el propósito. Cuando entendemos eso y trabajamos complementándonos, logramos más de lo que cualquiera podría hacer solo”, afirmó Juan Farinati, CEO de Bayer Cono Sur.

Tres jornadas de cierre con foco en la experiencia y la práctica

El martes 28 de octubre, el grupo de Río Cuarto desarrolló su jornada final en Prodeman, establecimiento que forma parte de la red Bayer Forward Farming.

Allí los participantes realizaron actividades junto al equipo de FAUBA, Bayer y de FieldView®, con prácticas de monitoreo de cultivos y demostraciones de drones. Por la tarde visitaron el centro de soluciones integrales digitales de Sala, Concesionario de John Deere y la start-up Seed Matriz. Luego de presentaciones del Cluster Agtech y el Fondo PampaStart recibieron sus certificados.

El miércoles 29, los alumnos de Pergamino y Rojas visitaron La Chacra de Agrícola Testa, establecimiento referente en innovación productiva y primer Bayer Forward Farming del país. Allí trabajaron con simuladores de siembra y pulverización, realizaron prácticas a campo y conocieron en profundidad cómo se aplican las tecnologías y principios de la agricultura regenerativa y el manejo digital promovidos por Bayer.

Finalmente, el jueves 30 de octubre, los jóvenes de Rojas y Pergamino participaron de la jornada de cierre en dos etapas.

Por la mañana, visitaron la planta de procesamiento de semillas de maíz María Eugenia (Rojas), reconocida por ser la más grande del mundo. Por la tarde, se realizó el evento final en la Estación Experimental Fontezuela (Pergamino), que contó con la presencia de directivos y equipos de Bayer Cono Sur, y representantes de FAUBA, IICA, Fundación Compromiso,

Un cierre participativo y colaborativo

El evento en Fontezuela se desarrolló en un formato participativo, con los jóvenes como protagonistas. La dinámica incluyó una actividad de integración, un panel de conversación con egresados y el cierre institucional a cargo del CEO de Bayer, Juan Farinati.

Durante el panel, moderado por Mariano Villani, Responsable de Relaciones Institucionales del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA , los participantes compartieron aprendizajes y reflexiones sobre el futuro del agro.

“Hoy el campo necesita perfiles muy distintos a los de hace unos años. Ya no alcanza con saber de biología o de plantas: hay que entender tecnología, modelos sustentables y gestión. El agro no quedó en el pasado, es el futuro, y programas como +Agro +Futuro ayudan a cubrir esos vacíos de formación que existen entre la educación formal y las nuevas demandas laborales del sector”, destacó Mariano Villani, Responsable de Relaciones Institucionales del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA.

“Siempre pensé que el campo era solo trabajo físico, pero con +Agro +Futuro descubrí que hay mucho más: tecnología, investigación y oportunidades reales para crecer. Si uno tiene ganas, puede aprender y encontrar su lugar en el agro”, expresó Martina de Moris, estudiante de una escuela técnica de Rojas e integrante de la edición 2025.

Innovación, arraigo y desarrollo local

+Agro +Futuro articula el trabajo del sector privado, académico y público para impulsar el desarrollo territorial. Entre sus aliados estratégicos se destacan FAUBA, IICA, Fundación Compromiso, UNNOBA, UNRC, el Cluster AgTech, Prodeman, Agrícola Testa y distintos gobiernos locales.

El programa surgió a partir de un diagnóstico conjunto entre Bayer e IICA, que identificó dos desafíos centrales y comunes a las comunidades rurales de Argentina y América Latina: fortalecer las habilidades digitales aplicadas al agro y generar oportunidades que promuevan el arraigo y el desarrollo local.

A lo largo de sus dos ediciones, la iniciativa consolidó un modelo de formación basado en tres ejes:

1. Sistemas productivos sustentables y agricultura regenerativa.

2. Tecnologías aplicadas, con prácticas agronómicas digitales y maquinaria de precisión.

3. Emprendedurismo y liderazgo, para impulsar proyectos propios con impacto local.

“El éxito no es un destino fijo: es estar abierto a aprender, rodearse de buena gente y animarse a oportunidades que, a veces, nunca imaginamos. Eso es justamente lo que promovemos con +Agro +Futuro: despertar el hambre por aprender, la curiosidad y la libertad de construir un camino propio, con pasión y valores”, concluyó Juan Farinati.