Las Heras sueña en grande: Uspallata se prepara para su propio “Vaca Muerta”

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, hizo un balance de las obras estratégicas que se ejecutan en Uspallata, donde se invierten más de $3.000 millones en infraestructura clave para acompañar el crecimiento del distrito, donde se desarrollará el proyecto cuprífero PSJ Cobre Mendocino

Entre los avances, el jefe comunal destacó la pavimentación de más de 10.000 metros cuadrados de asfalto en el caso céntrico, la electrificación en barrios que beneficia a más de 500 familias, como es el Altos Verdes y una amplia agenda de capacitaciones profesionales orientadas a preparar mano de obra local para las oportunidades laborales que generará el desarrollo minero.

“Estamos planificando el crecimiento de Uspallata con una visión integral: minería, turismo, agricultura y energías limpias. Las Heras es el modelo de desarrollo que quiere la provincia y nosotros lo tenemos acá”, afirmó Lo Presti.

Uspallata, preparada para el nuevo ciclo productivo

El intendente explicó que la Villa Uspallata ya cuenta con capacidad instalada en hotelería y servicios para recibir a los equipos y trabajadores vinculados al montaje del campamento del proyecto de cobre. A la par, se fortalecen los programas de formación técnica y profesional, en articulación con PSJ, la DGE y la Universidad Nacional de Cuyo, para garantizar que los puestos que demande la minería sean ocupados por vecinos de la zona.

Lo Presti subrayó que el proyecto PSJ, actualmente en tratamiento legislativo, representa una oportunidad inédita para Mendoza: “Estamos acompañando una minería sustentable, con estándares modernos y en armonía con las demás actividades económicas”.

Capacitación, empleo y desarrollo local

Según las estimaciones oficiales, PSJ generará alrededor de 5.000 empleos directos e indirectos a lo largo de sus diferentes fases. En ese sentido, el municipio viene promoviendo cursos de formación para el sector minero, turístico y emprendedor, además de programas específicos como “Mujeres de Acero”, impulsado junto al Ministerio de Producción y Asinmet.

Asimismo, se avanza en la creación de talleres textiles y en el fomento del emprendedurismo local –junto a PSJ- con el objetivo de que los servicios que demande la actividad minera sean provistos por empresas y trabajadores de Uspallata y Las Heras.

Inversión y futuro

El intendente adelantó que los fondos provenientes de las futuras regalías mineras —actualmente en debate legislativo— se destinarán a obras de infraestructura y mejora de servicios.

“Queremos que los recursos que genere la minería se traduzcan en más asfalto, luz, agua y calidad de vida para los vecinos”, expresó. Con una mirada de largo plazo, Lo Presti reafirmó el compromiso de Las Heras con un modelo de crecimiento equilibrado: “Nos preparamos para una minería sustentable, en equilibrio con el turismo, la agricultura y las energías limpias. Ese es el norte de una Mendoza que progresa con trabajo y planificación”.

