Un portugués en la tierra del Malbec: Miguel Almeida asume la dirección enológica de bodega Renacer

Bodega Renacer eleva su apuesta por la identidad y la precisión con la incorporación del enólogo portugués Miguel Almeida como nuevo Primer Enólogo. Con una sólida trayectoria internacional marcada por la gestión de múltiples terroirs, Almeida asume el liderazgo enológico, aportando una visión global al proyecto mendocino.

Originario de la histórica región del Douro (Portugal), Almeida es Ingeniero Agroindustrial con especialización en Enología por el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa. Su carrera, que suma más de 33 vendimias, se forjó entre Portugal, Alemania y Brasil. Durante dos décadas, fue pieza clave en Miolo Wine Group, donde se desempeñó como enólogo en

las bodegas de Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha y Vale do São Francisco. Durante este periodo, trabajó por diez años en colaboración con el reconocido consultor internacional Michel Rolland, compartiendo su enfoque enológico y pautas de calidad.

Almeida se caracteriza por un enfoque integral del vino, acompañando cada proceso desde el viñedo hasta la botella, reflejando su compromiso con el trabajo de campo y la autenticidad en cada creación.

Su llegada a Bodega Renacer marca una nueva etapa, con el objetivo de potenciar la expresión de los terruños de Luján de Cuyo y Valle de Uco para lograr una mayor precisión, identidad y equilibrio en el portafolio. Esto consolida la posición de la bodega en la alta gama y la diversidad en mercados internacionales.