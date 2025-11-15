Dos terroirs, un vino: Mendoza y Napa Valley se fusionan en Alta Plata Malbec

La bodega Lui Wines, reconocido proyecto vitivinícola de Mendoza, presenta oficialmente Alta Plata Malbec, un vino nacido de la colaboración entre Lui Wines y el reconocido enólogo californiano Trevor Sheehan (propietario de Acclaimed Wine Co.). El lanzamiento se realizó en las instalaciones de Lui Wines y contó con la presencia de periodistas, invitados especiales y representantes de ambas bodegas.

Alta Plata Malbec refleja la unión entre dos regiones vitivinícolas emblemáticas: Mendoza y Napa Valley. El proyecto busca expresar la identidad del Malbec argentino a través de una mirada compartida entre ambos terroirs y equipos enológicos, combinando la elegancia y precisión del estilo californiano con la autenticidad y frescura del Malbec mendocino.

“Alta Plata es el resultado de una amistad y de una visión común sobre el vino: mostrar cómo dos orígenes distintos pueden encontrarse en una misma botella”, señala Lucas Dalla Torre, Director Comercial de Lui Wines. “Para nosotros, es un orgullo poder recibir a nuestros colegas y amigos de Acclaimed Wine Co. en Mendoza para realizar el lanzamiento de este proyecto conjunto.”

“La asociación entre nuestra bodega en Argentina y una bodega de Estados Unidos es un ejemplo perfecto de cómo el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos pueden generar una mayor perspectiva y un acercamiento más efectivo hacia el cliente. Lo que a su vez nos ayuda a mejorar el consumo del vino y a ofrecer productos de alta calidad que satisfagan las expectativas de los mismos” comenta Mauricio Vegetti (Head Winemaker de Lui Wines).

Desde Napa, el equipo de Acclaimed Wine Co. destaca la sinergia lograda entre ambas bodegas. “Trabajar con Lui Wines fue una experiencia inspiradora. Encontramos un socio que comparte nuestra pasión por la precisión y el respeto por el origen. Alta Plata Malbec es una expresión auténtica de esa colaboración”, expresa Trevor Sheehan, su fundador.

El evento será una ocasión para celebrar el encuentro entre dos mundos vitivinícolas, reforzando el vínculo entre Argentina y Estados Unidos a través de un vino que busca trascender fronteras y estilos.

Paola Pavón (Gerente de MKT del proyecto) explica: “Alta Plata representa una nueva etapa en la proyección internacional del vino argentino. El proyecto demuestra que la colaboración entre regiones puede dar lugar a creaciones únicas, capaces de trascender fronteras y estilos”.

Sobre Lui Wines

Lui Wines es una bodega mendocina dedicada a la elaboración de vinos que expresan la diversidad de los terroirs de Mendoza. Con un enfoque en la investigación, la bodega cuenta con un portafolio de más de 25 etiquetas reconocidas en Argentina y en mercados internacionales. Esta no es la primera colaboración de la bodega. La firma cuenta además con el Vermú 746 producido en forma conjunta con Bodegas López y Restinga Gin.

Sobre Trevor Sheehan

Con base en Napa Valley, Trevor Sheehan es un destacado enólogo y empresario del vino, reconocido por su enfoque innovador y su profundo compromiso con la excelencia. Fundador y propietario de Acclaimed Wine Co., Sheehan ha construido una de las bodegas más dinámicas y reconocidas de California.

Sobre Paola Pavón

Apasionada por el vino desde sus viajes a California, donde descubrió su amor por el Pinot Noir, Paola Pavón combina su experiencia en comunicación y marketing con una mirada fresca sobre el mundo del vino. A través de su cuenta en Instagram comparte reseñas, viajes y contenido creativo que une humor, cultura y vino, habiendo sido destacada en medios nacionales e internacionales. Actualmente se prepara para rendir el examen internacional WSET.