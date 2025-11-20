Inés González: “Tu marca ya existe, lo que falta es el relato que la haga vibrar"

Inés González, consultora y aliada estratégica para el crecimiento, posicionamiento y expansión de negocios desde la comunicación con más de dos décadas de experiencia en marcas premium y alta gama, empresas y profesionales de prestigio vinculados a la industria vitivinícola, anuncia el lanzamiento de “Marcas con Alma”, un programa diseñado para acompañar a líderes de negocios, emprendedores y profesionales independientes a comunicar desde un lugar auténtico, claro y conectado desde el valor que aportan al cliente.

En un mundo donde la sobreinformación y los discursos vacíos predominan, “Marcas con Alma” invita a volver a lo esencial: encontrar el relato genuino que represente, diferencie, emocione y conecte.

“Marcas con Alma no es un servicio más. Es un viaje. Uno que empieza adentro de uno y termina transformando cómo te ven los demás. Tu marca ya existe, lo que necesitas es un relato que te identifique, te posicione con coherencia y que la haga vibrar”, afirma Inés González.

¿Por qué es importante trabajar nuestro valor como marca personal?

“Porque el que sabe diferenciarse, no necesita presentarse”, dice Inés. “No nos diferenciamos desde lo que hacemos, sino desde lo que aportamos y en cómo lo comunicamos. No es un lujo, sino una necesidad en tiempos de ruido y sobreinformación”

¿Para quién es “Marcas con Alma”?

El programa está dirigido a lideres de negocios: ejecutivos, profesionales independientes y emprendedores que:

Sienten que llegó el momento de alinear su valor, conexión y comunicación.

Están en procesos de cambio, crecimiento o reinvención.

Sienten que su mensaje no refleja su verdadero valor o que su comunicación está desordenada y buscan posicionarse con claridad.

Buscan construir una marca personal auténtica, alineada y que atraiga oportunidades reales.

Rentabilizar su talento y pasión.

Reconocer que su historia tiene valor, pero no saben cómo convertirla en un mensaje claro, potente y con propósito. Una narrativa que inspire confianza, conecte con el cliente y venda.

Sanar la relación con la comunicación y liderar con presencia y coherencia.

No saben que quieren, porque no saben que decisiones tomar.

Lo que ofrece el programa:

Un acompañamiento personalizado para revisar, redefinir y reconectar con la propuesta diferencial de valor.

Un método propio estratégico y humano para diseñar mensajes claros, auténticos y efectivos, validado en el mercado por profesionales de alto valor.

Seguimiento cercano de Inés González como copiloto de líderes de negocios y marcas.

Herramientas prácticas para comunicar con coherencia, disfrutar del proceso y potenciar el impacto en clientes y audiencias.

Documentos entregables del proceso.

Detalles:

Modalidad: Online.

Duración: 4 semanas.

Encuentros: 5 sesiones de 1 hora y media.

Datos de contacto para mayor información:

Mail: ines@inesgonzalez.com

Instagram: @inesgonzalezcomunicacion

Sobre Inés González

Inés González es especialista en comunicación, aliada estratégica para el crecimiento y expansión de negocios y marcas premium y alta gama con experiencia internacional de más de 20 años en la industria vitivinícola y sectores afines.

Después de una vida corporativa exitosa fundó su propia consultora independiente acompañando a líderes y equipos multiculturales en la construcción de marcas con valor, autenticidad e impacto.

Es creadora de El Vino Convoca, un ciclo de encuentros en vivo por su canal de Instagram @inesgonzalezcomunicacion que combina historias que inspiran, comunicación y comunidad, y autora del newsletter Marcas & Negocios con Alma.

Se formó en Derecho, egresada de la universidad de Buenos Aires, orientación empresarial (UBA), con posgrados y maestrías, en Derecho Empresario en ESEADE, Comunicación Corporativa en IAE Business School (Universidad Austral), Negocios y Liderazgo en Barcelona y Estrategias en Marketing Digital. Sin embargo, su verdadera formación vino de otro lado: de las preguntas que me animó a hacerse a sí misma.