Más de 1.800 estudiantes y proyectos audiovisuales de 3 países en el festival "Luz, Cámara e inclusión" en Mendoza

La Escuela 4-001 José Vicente Zapata celebró la 14.ª edición del Festival Internacional de Cortos y Fotografías “Luz, Cámara e Inclusión”, un proyecto que sigue creciendo y que este año volvió a sorprender por su enorme participación.

Más de 1.800 estudiantes presentaron 450 fotografías y 65 cortometrajes, con trabajos provenientes de distintas provincias de Argentina y de países invitados como Francia y Chile.

El festival fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados y por la Municipalidad de Capital de Mendoza, y también reconocido como de interés educativo por la Dirección General de Escuelas.

Una edición para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial

La temática central de este año fue:

“Inteligencia Artificial (IA): ¿Oportunidades? ¿Ética? ¿Avance o retroceso?”

El objetivo: impulsar proyectos educativos con nuevas tecnologías y fortalecer el intercambio entre instituciones. Además, el festival contó con la valiosa participación de estudiantes tutores, quienes realizaron talleres de alfabetización audiovisual y difundieron la propuesta en diversas escuelas.

Ganadores 2025

Categoría Cortometrajes

-1er Premio: Escuela Paula Albarracín de Sarmiento (Maipú)

-2do Premio: Escuela Dr. Carillo (Jujuy)

-3er Premio: Escuela Pablo Nogués (Capital, Mendoza).

1era Mención Especial: Escuela Ojo de Agua (Tupungato)

2da Mención Especial: Escuela Polivalente de Artes (San Rafael)

Categoría Fotografías

1er Premio: Escuela Manuel Ignacio Molina (San Rafael)

2do Premio: Escuela María Elena Champeau (Godoy Cruz)

3er Premio: Escuela San Antonio Marítimo (Chile)

Menciones Especiales: Dad (Capital), Fernando Lorenzo (Maipú), Instituto Secundario Oncativo (Córdoba), Liceo Jean Baptiste Decretot

Mención Honorífica (Profesionales): “Diálogo con el cielo”, de Jorge Zuñiga

Gacetilla-Luz Cámara Inclusión

Además, los organizadores otorgaron una mención especial a la Escuela Jorge La Reta.

El jurado

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por autoridades educativas, legislativas, periodistas, fotógrafos profesionales, productores audiovisuales, docentes y estudiantes tutores. Una combinación de miradas que enriqueció el proceso y reconoció la calidad de cada proyecto presentado.

El jurado estuvo compuesto por:

Categoría Cortometraje:

Cecilia Paez Directora de Educación Secundaria DGE

Sergio Marquez Senador Provincial

Nora Denmani Coordinadora Interministerial Ciudadanía en movimiento.

Eliana Jure Supervisora Sección 1 Capital

Eliana Moreira Supervisora Sección 6 Lujan- Presidente de Aprodeme

Claudio Peña Director Escuela Dr José Vicente Zapata

Verónica De Vita Periodista Diario Los Andes

Emilce Vargas Ferrara Medios Andinos

Juan Pablo Montane Escuela Dr José Vicente Zapata

Joaquin Elias Buffet Mr Churk

Joel Callaud Escuela Dr José Vicente Zapata

Mara Roldan estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata

Valentina Monardez estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata

Categoría Fotografía:

Maria Elvira Stone Directora de Educación Municipalidad de Capital

Claudio Peña Director Escuela Dr José Vicente Zapata

Marcos Hinojosa Coordinación Educación Física Capital DGE

Joaquin Moreno Diario MDZ

Luciano Estevez Fotografo- Productor Audiovisual

Juan Ellena Fotografo- Productor Audiovisual

Noelia Bogado Diseñadora- Profesora Fotografia UNC Fac de Artes

Pablo Calcagno Legislatura Provincial

Orlando Pelichotti Fotógrafo

Agustin Putrino CEO Founder, INNOVADUCATE

Rodrigo Degiorgi Bufet Mr Churck

Joel Callaud Escuela Dr José Vicente Zapata

Lorenzo Correa estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata

Enzo Palormo estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata

Categoria Fotos para profesionales

- Claudio Peña Director Escuela José Vicente Zapata

- Noelia Bogado Diseñadora- Fotográfa- Profesora de Fac deArtes UNC

- Orlando Pelichotti Fotógrafo

Un proyecto que sigue creciendo

“Luz, Cámara e Inclusión” continúa consolidándose como un espacio de creatividad, inclusión, participación estudiantil y expresión artística. Cada edición demuestra el compromiso de las instituciones participantes y el talento de cientos de jóvenes que comparten su forma de ver el mundo a través del arte y la tecnología.

Desde el colegio, expresaron su más profundo agradecimiento a todas las escuelas y colegios participantes de esta nueva edición de Luz, Cámara e Inclusión 2025.

Gracias por el entusiasmo, el compromiso y la creatividad que cada institución aportó a este proyecto que crece año tras año. Cada fotografía, cada cortometraje y cada mirada compartida enriquecen este espacio que busca promover la inclusión, el arte y la educación a través del lenguaje audiovisual.

Esperamos seguir contando con su valiosa participación en las próximas ediciones y que continúen siendo parte de este maravilloso proyecto que construimos entre todos.