Emprendedores | 18 nov 2025
Más de 1.800 estudiantes y proyectos audiovisuales de 3 países en el festival "Luz, Cámara e inclusión" en Mendoza
La escuela mendocina 4-001 José Vicente Zapata celebró la 14.ª edición del Festival Internacional de Cortos y Fotografías. La temática central de este año fue Inteligencia Artificial.
La Escuela 4-001 José Vicente Zapata celebró la 14.ª edición del Festival Internacional de Cortos y Fotografías “Luz, Cámara e Inclusión”, un proyecto que sigue creciendo y que este año volvió a sorprender por su enorme participación.
Más de 1.800 estudiantes presentaron 450 fotografías y 65 cortometrajes, con trabajos provenientes de distintas provincias de Argentina y de países invitados como Francia y Chile.
El festival fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados y por la Municipalidad de Capital de Mendoza, y también reconocido como de interés educativo por la Dirección General de Escuelas.
Una edición para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial
La temática central de este año fue:
“Inteligencia Artificial (IA): ¿Oportunidades? ¿Ética? ¿Avance o retroceso?”
El objetivo: impulsar proyectos educativos con nuevas tecnologías y fortalecer el intercambio entre instituciones. Además, el festival contó con la valiosa participación de estudiantes tutores, quienes realizaron talleres de alfabetización audiovisual y difundieron la propuesta en diversas escuelas.
Ganadores 2025
- Categoría Cortometrajes
-1er Premio: Escuela Paula Albarracín de Sarmiento (Maipú)
-2do Premio: Escuela Dr. Carillo (Jujuy)
-3er Premio: Escuela Pablo Nogués (Capital, Mendoza).
1era Mención Especial: Escuela Ojo de Agua (Tupungato)
2da Mención Especial: Escuela Polivalente de Artes (San Rafael)
- Categoría Fotografías
1er Premio: Escuela Manuel Ignacio Molina (San Rafael)
2do Premio: Escuela María Elena Champeau (Godoy Cruz)
3er Premio: Escuela San Antonio Marítimo (Chile)
Menciones Especiales: Dad (Capital), Fernando Lorenzo (Maipú), Instituto Secundario Oncativo (Córdoba), Liceo Jean Baptiste Decretot
Mención Honorífica (Profesionales): “Diálogo con el cielo”, de Jorge Zuñiga
Gacetilla-Luz Cámara Inclusión
Además, los organizadores otorgaron una mención especial a la Escuela Jorge La Reta.
El jurado
La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por autoridades educativas, legislativas, periodistas, fotógrafos profesionales, productores audiovisuales, docentes y estudiantes tutores. Una combinación de miradas que enriqueció el proceso y reconoció la calidad de cada proyecto presentado.
El jurado estuvo compuesto por:
Categoría Cortometraje:
Cecilia Paez Directora de Educación Secundaria DGE
Sergio Marquez Senador Provincial
Nora Denmani Coordinadora Interministerial Ciudadanía en movimiento.
Eliana Jure Supervisora Sección 1 Capital
Eliana Moreira Supervisora Sección 6 Lujan- Presidente de Aprodeme
Claudio Peña Director Escuela Dr José Vicente Zapata
Verónica De Vita Periodista Diario Los Andes
Emilce Vargas Ferrara Medios Andinos
Juan Pablo Montane Escuela Dr José Vicente Zapata
Joaquin Elias Buffet Mr Churk
Joel Callaud Escuela Dr José Vicente Zapata
Mara Roldan estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata
Valentina Monardez estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata
Categoría Fotografía:
Maria Elvira Stone Directora de Educación Municipalidad de Capital
Claudio Peña Director Escuela Dr José Vicente Zapata
Marcos Hinojosa Coordinación Educación Física Capital DGE
Joaquin Moreno Diario MDZ
Luciano Estevez Fotografo- Productor Audiovisual
Juan Ellena Fotografo- Productor Audiovisual
Noelia Bogado Diseñadora- Profesora Fotografia UNC Fac de Artes
Pablo Calcagno Legislatura Provincial
Orlando Pelichotti Fotógrafo
Agustin Putrino CEO Founder, INNOVADUCATE
Rodrigo Degiorgi Bufet Mr Churck
Joel Callaud Escuela Dr José Vicente Zapata
Lorenzo Correa estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata
Enzo Palormo estudiante tutora Escuela Dr José Vicente Zapata
Categoria Fotos para profesionales
- Claudio Peña Director Escuela José Vicente Zapata
- Noelia Bogado Diseñadora- Fotográfa- Profesora de Fac deArtes UNC
- Orlando Pelichotti Fotógrafo
Un proyecto que sigue creciendo
“Luz, Cámara e Inclusión” continúa consolidándose como un espacio de creatividad, inclusión, participación estudiantil y expresión artística. Cada edición demuestra el compromiso de las instituciones participantes y el talento de cientos de jóvenes que comparten su forma de ver el mundo a través del arte y la tecnología.
Desde el colegio, expresaron su más profundo agradecimiento a todas las escuelas y colegios participantes de esta nueva edición de Luz, Cámara e Inclusión 2025.
Gracias por el entusiasmo, el compromiso y la creatividad que cada institución aportó a este proyecto que crece año tras año. Cada fotografía, cada cortometraje y cada mirada compartida enriquecen este espacio que busca promover la inclusión, el arte y la educación a través del lenguaje audiovisual.
Esperamos seguir contando con su valiosa participación en las próximas ediciones y que continúen siendo parte de este maravilloso proyecto que construimos entre todos.