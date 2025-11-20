Camiones asiáticos: Grupo Puebla inaugura en Mendoza el primer concesionario Shacman de Cuyo

La apertura del concesionario oficial Shacman Puebla Mendoza marca un nuevo capítulo para el transporte pesado en Cuyo.

La marca asiática, reconocida internacionalmente por su potencia, durabilidad y tecnología avanzada, desembarca en la provincia con el respaldo del Grupo Puebla, uno de los desarrollos empresariales más sólidos y tradicionales de la región.

Facundo Puebla, representante de Shacman en Cuyo, adelantó el impacto del desembarco, el crecimiento comercial de la marca y los objetivos estratégicos detrás de esta llegada.

“Shacman representa la evolución del transporte pesado en Argentina”

Para Puebla, la incorporación de la marca es un paso decisivo:

“Con la llegada de Shacman, Puebla da un paso firme hacia la diversificación y la movilidad pesada. Desde 2017 venimos acompañando al transportista argentino en su abastecimiento de combustible con las estaciones Axion Energy, la distribución mayorista de combustible y este nuevo paso busca seguir ayudándolo con soluciones integrales para su trabajo diario”, afirmó.

El ejecutivo destacó además el cambio de percepción del mercado argentino:

“Hoy el consumidor confía cada vez más en la tecnología de origen chino, que ha demostrado confiabilidad, potencia y una excelente relación costo-beneficio. Shacman representa esa evolución: camiones de alta performance, con componentes europeos y el respaldo local de Puebla”.

Desempeño comercial: una marca que superó expectativas

La llegada de Shacman al país, hace ya un año, tuvo un rendimiento superior al previsto.

“Las ventas superaron nuestras expectativas en 2025, posicionándonos como una marca de influencia en Mendoza y la región”, aseguró Puebla.

La recepción fue especialmente positiva entre empresas de transporte, construcción y agro. Uno de sus principales clientes adquirió cinco unidades del modelo X5000, destacando su potencia, tecnología y confort de conducción.

Además, gracias al acompañamiento financiero del grupo, varios transportistas accedieron a su primer camión 0 km, un logro que —según Puebla— “refuerza el compromiso de impulsar a las pequeñas y medianas empresas del sector”.

Competencia y diferenciales

En un mercado donde la exigencia técnica es cada vez mayor, Shacman se destaca por su ingeniería:

“La marca se distingue por su motor Cummins, caja Fast Gear y chasis reforzado, atributos que garantizan potencia, confiabilidad y bajo costo operativo”, explicó Puebla.

El concesionario además ofrece diversas alternativas de financiación con tasas preferenciales:

• Pyme Nación: 40 %

• Banco Macro: 39 %

• ICBC: 50 %,

además de leasing del Banco Provincia y planes directos con Banco Santander, adaptados a cada perfil de cliente.

“Nuestro diferencial está en ofrecer camiones de primera línea con respaldo local, financiación real y un servicio postventa garantizado”, remarcó.

Servicios para flotas y posventa

La propuesta incluye un paquete de servicios diseñado para asegurar continuidad operativa:

“Contamos con la mejor garantía del mercado: 1.000.000 de kilómetros o 2 años, lo que ocurra primero”, señaló Puebla.

Durante la inauguración se aplicará una promoción especial con bonificación de los tres primeros servicios. El soporte técnico incluye:

• Servicio técnico integral

• Talleres propios con tecnología de punta

• Asistencia personalizada

• Amplia disponibilidad de repuestos

“Nuestro objetivo es claro: que el camión nunca se detenga y que cada cliente sienta el respaldo de un equipo que entiende su negocio”.

Mirando al futuro: la nueva línea 2026

Shacman continuará ampliando su presencia con una nueva línea de modelos:

• X5000 (4x2 y 6x2, motor Cummins ISM11 de 420 CV), incluyendo versión ADAS para el transporte de combustible.

• L3000 (motor Cummins ISD 6.7 de 300 CV), con llegada en enero

• H3000s (motor Cummins M10 de 360 CV), pensado para transporte regional

La marca también dirá presente en Expoagro 2026, donde podría presentar el X6000, uno de sus modelos insignia a nivel mundial.

Una experiencia Shacman: tecnología, servicio y cercanía

El propósito del concesionario es brindar un recorrido completo por la propuesta de valor de la marca.

“Queremos que el cliente viva la experiencia completa Shacman Puebla: que vea el stock de repuestos, conozca nuestro taller de última generación y descubra una agencia innovadora, enfocada cien por ciento en la excelencia en la atención”, expresó Puebla.

Al mismo tiempo, consideró fundamental reconocer al protagonista del transporte:

“Buscamos poner en valor al chofer, quien día a día utiliza nuestros camiones. Todo está pensado para que su experiencia sea más segura, confortable y eficiente”.

Mendoza —afirma— es estratégica en el corredor bioceánico, y la meta es que cada camión Shacman que circule por la región “sea sinónimo de potencia, tecnología y respaldo”.

Historia y legado familiar del Grupo Puebla

El Grupo Puebla tiene sus orígenes en 1936, cuando Pedro Puebla fundó el aserradero “Los Andes” en Rodeo del Medio.

Dedicado a la fabricación de envases de madera para frutas y hortalizas, el emprendimiento creció gracias al esfuerzo de Pedro y sus hijos Alberto y Vicente.

En los años 80, la firma expandió sus operaciones al norte argentino, en Pichanal (Salta), alcanzando una presencia nacional.

Hoy genera empleo directo para más de 200 familias y trabajo indirecto para más de 1.500, con un fuerte compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

Evolución empresarial: cuatro unidades estratégicas

A lo largo de su desarrollo, el grupo consolidó cuatro áreas de negocio:

1. Combustibles: Estaciones de servicio y distribuidores mayoristas Axion Energy .

2. Envases: más de 80 años produciendo cajones de madera para la agroindustria.

3. Agrícola: productores y exportadores de ajo y ciruela.

4. Concesionaria Shacman: su unidad más reciente, orientada al transporte pesado.

Su sello distintivo es la innovación, la eficiencia operativa y la sustentabilidad como ejes estratégicos.

Shacman en Cuyo: potencia, tecnología y respaldo

La apertura del concesionario oficial ofrece a los transportistas acceso a:

• Unidades nuevas

• Servicio postventa especializado

• Repuestos originales

• Asesoramiento comercial y técnico

El X5000 se posiciona como el modelo insignia, con garantía de 1.000.000 km o 2 años. A este se sumarán los L3000, H3000 y X6000, ampliando la gama para distintas necesidades logísticas.

Un evento que celebra un nuevo comienzo

El lanzamiento se realiza bajo el lema “La fuerza que mueve Cuyo”, acompañado del concepto creativo “En marcha. La fuerza de un nuevo comienzo.”

El claim institucional refuerza esta impronta: “¡Llegamos con todo! Shacman, la potencia que mueve Cuyo.”



Cuándo y dónde será la inauguración

La Familia Puebla realizará el acto inaugural del nuevo concesionario oficial Shacman Puebla Cuyo —primero de la marca en la región— el miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 20:30, en Ruta 7 y Mirasso, Pedregal, Maipú, Mendoza.