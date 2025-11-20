Grupo LTN aporta su tecnología para capacitar a docentes en sistemas constructivos eficientes

La Dirección General de Escuelas (DGE) invita a docentes de escuelas técnicas con la especialidad en construcción a inscribirse para la formación denominada Construcción eficiente y sostenible: actualización con tecnología LTN, con el fin de fortalecer la carrera docente y acompañar con calidad los trayectos escolares.

En esta ocasión, la formación está destinada a dos profesores del área técnica de construcciones de 5° año (un docente de Prácticas Profesionalizantes y un docente de Taller) y las inscripciones son del 17 de noviembre al 10 de diciembre de 2025.

Participan acompañando a la DGE la Academia LTN y la Escuela de Montajistas, proponiendo una formación de formadores, producto del trabajo conjunto entre empresa y el gobierno escolar para optimizar las prácticas y potenciar la inserción laboral de los futuros egresados, ya que esta experiencia deberá ser transferida al aula.

El formato del curso será virtual asincrónico, presencial y autogestivo, acomodándose al calendario escolar 2026. El material estará disponible en Escuela Digital a partir del 10 de diciembre.

Los docentes deberán desarrollar un anteproyecto de vivienda usando el Sistema Constructivo Friolatina. En base a esto, deberán ir trabajando el material que está en Escuela Digital para que, en el momento de la instancia presencial, se puedan sacar dudas y consultas antes de la presentación final de los proyectos de los docentes.

Posteriormente, esta consigna se trabajará en el aula con todos los alumnos de 5º año, en grupos de no más de 3 estudiantes que, con la guía de los docentes participantes, replicarán la consigna.

Esta formación acompañará a los docentes con tutorías desde Escuela Digital, a cargo de mentores de la Academia LTN y un docente de la dirección de Educación de Técnica y Trabajo, apoyada con visitas de los estudiantes a la planta de la empresa ubicada de Rodriguez Peña 1009, Maipú. El cierre se hará mediante una muestra de proyectos.

Los interesados pueden acceder a la inscripción y las condiciones por medio del siguiente enlace:

https://forms.gle/JKj8rxe1qjf6i64r7.