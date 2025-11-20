Aliado estratégico: Finning potencia la minería de Cuyo con inversión, capacitación y desarrollo territorial

Finning, el mayor distribuidor de equipos Caterpillar® a nivel mundial, refuerza su compromiso con el desarrollo minero sostenible en la provincia de San Juan, posicionándose como socio estratégico para el crecimiento de la industria. A través de un plan integral, la compañía articula iniciativas de formación técnica, trabajo comunitario, relacionamiento institucional y fortalecimiento de proveedores locales, con el objetivo de potenciar el impacto positivo de la minería en la región.

San Juan: eje estratégico para la minería argentina

San Juan se consolida como una de las provincias con mayor proyección minera en Argentina, y Finning reconoce el potencial de la zona para liderar el crecimiento del sector. “Para nosotros, el futuro de la minería en la provincia es también nuestro futuro, y eso exige ser parte activa del desarrollo de la zona”, destacan desde la compañía.

La reapertura del Centro de Reparación de Componentes (CRC) en San Juan, con una inversión de USD 6 millones, y la incorporación de un centro de capacitación técnica (FIT – Instrucción Técnica Finning Argentina) a partir de 2025, son hitos que reflejan el compromiso de Finning con la generación de empleo, la formación de talento local y la transferencia de conocimientos técnicos de alto nivel.

Gustavo Emilio Fernandez (Ministro Producción, Trabajo e Innovación San Juan), Silvia Fuentes, (ministra de Educación), Juan Pablo Perea, (Ministro de Minería) y Germán Wilson, vicepresidente operaciones y country manager Finning Argentina.

Formación técnica y capacitación: motor de empleabilidad

Finning apuesta por la formación intensiva de operadores y mantenedores, con programas que incluyen hasta 328 horas de capacitación en cuatro meses para mantenedores y 120 horas en 1,5 meses para operadores. El uso de simuladores y entrenamiento práctico acelera la inserción laboral en minería y construcción, contribuyendo a la empleabilidad y al desarrollo de habilidades especializadas en la región.

La Escuela de Oficios Finning, con foco en maquinaria pesada, enseña a operar y mantener equipos de construcción y minería, orientando la formación práctica hacia la inserción laboral inmediata. Además, la compañía desarrolla programas de aceleración técnica, como el “Semillero Técnico” y la acreditación TCDP-A de Caterpillar, replicando modelos exitosos de otras provincias.

Desarrollo de proveedores locales: fortaleciendo la cadena de valor

Uno de los pilares del plan de Finning es el fortalecimiento de la cadena de valor minera en San Juan, mediante la incorporación, capacitación y certificación de proveedores locales, alineados con los estándares técnicos y operativos de Finning y Caterpillar.

La compañía promueve alianzas con talleres y servicios locales, identificando proveedores con potencial para integrarse a la industria y elevando la calidad de los servicios a través de transferencia de conocimientos técnicos y operativos.

Finning articula sinergias con el gobierno provincial y cámaras empresariales para facilitar el acceso a financiamiento, infraestructura y programas de fomento productivo, participando activamente en mesas de desarrollo local junto a actores clave del sector minero, industrial y comercial.

Compromiso con la comunidad y la sostenibilidad

El trabajo comunitario es otro eje fundamental de la estrategia de Finning en San Juan. Desde 2020, la compañía ha impulsado proyectos de capacitación técnica y desarrollo local que han beneficiado a más de 2.500 personas en la provincia.

Iniciativas como el reacondicionamiento de aulas-taller, la entrega de kits de seguridad y charlas sobre uso de equipamiento y seguridad, demuestran el compromiso de Finning con la educación y el bienestar de las comunidades donde opera.

Además, Finning promueve la economía circular y la sostenibilidad a través de la reconstrucción de equipos, que permite ahorrar materias primas, reducir emisiones y disminuir el costo de capital de los activos mineros.

Aliado estratégico para el futuro de la minería

Finning acompaña a sus clientes en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos mineros, desde la prefactibilidad y factibilidad, hasta el ramp-up operacional y la operación plena.

La compañía ofrece soluciones completas en equipos, repuestos, contratos de soporte, servicios especializados y formación técnica, contribuyendo a maximizar la productividad y competitividad de la industria minera en San Juan.

Con una visión de futuro, Finning reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico para el desarrollo minero sostenible en la provincia, impulsando el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de capacidades locales.