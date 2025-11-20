El agro como red: Bayer lanza ConnectAgro 2025 y pone en agenda los desafíos clave del sector

Con el propósito de conectar al ecosistema del agro argentino —productores, empresas, academia, medios de comunicación y gobierno—, Bayer llevó adelante ConnectAgro 2025, un encuentro que reunió a destacados referentes del sector y puso en agenda los temas clave que impulsan la competitividad y el desarrollo del país: propiedad intelectual, logística, matriz impositiva, articulación público-privada, innovación y capacitación.

ConnectAgro se consolidó como un espacio estratégico para fortalecer la red agrobioindustrial desde una mirada federal e innovadora, promoviendo el trabajo articulado y la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales y a las oportunidades que vienen.

“El agro es clave para la Argentina, pero su verdadero potencial depende de que dejemos de pensarnos como eslabones aislados y construyamos una red más fuerte, colaborativa y empática. Competimos, sí, pero también podemos colaborar mucho más para generar valor entre todos. El futuro ya llegó —la tecnología, la IA y las nuevas generaciones nos están impulsando— y necesitamos prepararnos como sector y contar mejor quiénes somos antes de que otros lo hagan por nosotros. Si fortalecemos esta red, no solo crece el agro: crece el país”, destacó Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, durante la apertura.

Colaboración que impulsa el presente

El primer módulo del encuentro, “Colaboración que impulsa el presente”, reunió a Germán Weiss (empresario agropecuario de América, Pcia. De Buenos Aires), Ángeles Naveyra (presidente de la Fundación Barbechando), Fernando Cozzi (presidente de Cargill en Argentina y Managing Director del Negocio Agrícola en Sudamérica) y Carla Martín Bonito (presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL).

En ese diálogo quedó expuesto que el agro argentino no solo produce alimentos, sino que genera empleo, innovación y desarrollo local en todo el país, y que sus desafíos estructurales —logística, impuestos, inversión y marco regulatorio— deben abordarse de manera conjunta.

“La confianza se construye con diálogo continuo, cumplimiento de los compromisos y visión de futuro. Argentina necesita más liderazgos colaborativos e impulsar una agenda común que nos prepare para competir mejor”, sostuvo Carla Martín Bonito.

“Argentina tiene un enorme potencial, pero necesitamos acceso a tecnología, mejores caminos y un sistema impositivo que no frene la producción. Si fortalecemos la red y eliminamos trabas, podríamos duplicar lo que hoy producimos”, agregó Germán Weiss.

“Los problemas del agro se resuelven con diálogo, involucramiento y políticas públicas sólidas. Si el campo y la política trabajan juntos, cada camino rural, cada decisión y cada ley pueden abrir oportunidades reales”, sumó Ángeles Naveyra.

“El agro solo funciona si al productor le va bien. Para crecer necesitamos una red logística moderna, trazabilidad y reglas estables que permitan que toda la cadena aporte más valor a la Argentina”, afirmó Fernando Cozzi.

En la conversación se remarcó que el agro debe ser protagonista de la conversación sobre el futuro del país, aportando soluciones, datos y una mirada constructiva. “El agro no pide, propone”, fue una de las frases que mejor sintetizó el espíritu del panel.

Antes de cerrar el primer módulo, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, destacó la necesidad de ordenar, modernizar y abrir la economía para potenciar la producción.

“Es la primera vez que estamos haciendo algo diferente. El acuerdo con Estados Unidos va en línea con eso. Estuvimos muy cerrados, nos estamos abriendo al mundo”, afirmó. También remarcó que “el camino es el diálogo, entender la problemática y buscar soluciones racionales. Si ves la línea por dónde va la política con respecto al agro, ves que es el camino correcto y la gente lo entiende”.

Innovación que transforma el futuro

El segundo módulo, “Innovación que transforma el futuro”, moderado por Gerry Garbulsky, fundador y director de Aprender de Grandes y TEDxRíodelaPlata, reunió a Ramón Amadeo (líder de JornaderosAgro), Mariano Villani (director de Relaciones Institucionales del programa de Agronegocios y Alimentos de FAUBA) y Juan Martín Ninfea (director de Pampa Start). Desde distintas perspectivas, coincidieron en que la digitalización, el talento joven y la sostenibilidad son los pilares de un nuevo modelo agroindustrial.

“La transformación del agro empieza cuando dejamos la queja y pasamos a la acción: conectar generaciones, escuchar con convicción y construir equipos diversos para liderar el futuro”, expresó Ramón Amadeo.

“El desafío es atraer y formar jóvenes que quieran ser parte del agro: innovar en cómo enseñamos, generar diálogo entre distintos actores y hacer simple la tecnología para que todos puedan adoptarla”, señaló Mariano Villani.

“La verdadera innovación del agro es cultural: integrar lo digital, colaborar radicalmente y crear ciudades del interior capaces de atraer talento y liderar la revolución tecnológica”, destacó Juan Martín Ninfea.

Comunicar el agro que impulsa al país

En el último módulo, “Conversaciones que inspiran el agro argentino”, Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones de Bayer Cono Sur y Latam Norte, destacó que el agro argentino tiene una oportunidad única para potenciar su identidad y proyectar una narrativa moderna, atractiva y colectiva.

Señaló que, al integrar la diversidad del sector y alinear lo que hacemos con lo que comunicamos, podemos llegar a nuevas audiencias, especialmente a las generaciones jóvenes, y mostrar de forma más clara la innovación y el valor que el agro aporta al país.

También resaltó que, en un contexto de cambios acelerados, la colaboración entre empresas, la adopción de nuevos formatos y tecnologías y la humanización del mensaje permiten construir un relato inspirador que acerque al campo a toda la sociedad y fortalezca su rol en el futuro.

“Cuando cada empresa habla más allá de lo propio y construye una historia que nos importa a todos, la narrativa del agro se fortalece. El futuro del sector se escribe permitiéndonos pensar distinto, interpelando a nuevas generaciones y revitalizando la forma en que contamos estas historias de manera diferente.

La capacidad de adaptación de las nuevas demandas es clave para ser exitosos en la propuesta que vamos a traer. ¿Esa historia que nos trajo hasta acá, es la misma que nos va a llevar a otro lugar?”, comentó Virginia.

Bayer, articulador de la red

ConnectAgro 2025 mostró la pluralidad del agro argentino y la importancia de pensarlo como una verdadera red: un sector que comienza en el agricultor, pero que solo crece plenamente cuando todas las partes avanzan juntos.

El encuentro integró miradas diversas y dejó en claro que fortalecer esa red es clave para impulsar el desarrollo del sector y, con él, el del país. En este marco, la colaboración y la innovación se consolidan como motores que unen ciencia, tecnología, talento, producción y comunidad, abriendo paso a un agro más eficiente, inclusivo y sostenible.

Con esta visión, Bayer reafirmó su rol como articulador del ecosistema agrobioindustrial argentino, promoviendo una identidad común capaz de atraer nuevas generaciones, potenciar el talento y fortalecer el posicionamiento del sector en la sociedad.

“Hoy quedó claro que el agro es un sector plural, diverso y lleno de talento, pero también que nada ocurre si no empezamos por el agricultor. Tenemos una enorme oportunidad de construir más y mejor juntos, atraer nuevas generaciones y definir un ‘quiénes somos’ común. Si fortalecemos esta red, vamos a crecer todos; y cuando crece el agro, crece la Argentina”, concluyó Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.