Ejecutivos y Empresas del año en Mendoza: y los nominados son...

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) dio a conocer las ternas que integrarán la edición 2025 de su Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las compañías y líderes que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia.

Este año, 17 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza, donde AEM celebrará a las empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia.

Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.

Al igual que todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC.

¿Quiénes integran las ternas de este año?

Empresa Sustentable

LTN Friolatina

Finca Doña Paula

Eco de los Andes

Empresa del Sector Seguros

Provincia ART

Sancor Seguros

La Caja

Empresa de Servicios Financieros

Banco Comafi

Banco Santander

Banco de Galicia

Empresa del Sector Comercial

Grupo Lorenzo

Farmacias del Plata

Central de Bebidas

Frat

Hotelería Boutique

Lares de Chacras

Chozos

Puesto del Indio

Empresa Vitivinícola Boutique

Bira Wines

Altos Las Hormigas

Finca La Escarcha

Bodega Penedo Borges

Empresa del Sector Logístico

Transportes Copparoni

Alser Logístico

Tahan Transporte

Transportes Mena

Empresa del Sector Gastronómico

Chirivia

Gardenia Restó

Soberana Restó

Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica

Yam Capital Humano

Avatar Medtech

Possumus

Desarrollos Comerciales

Circuito Gardenia

Sobremonte

Desarrolladores Inmobiliarios

Hyde Development

Grupo Kristich

Brandi Developers

Empresas del Sector Energía, Petróleo y Minería

Genneia

YPF

Empresa Generadora / Creadora de Nuevos Empleos

Grupo Broda

Grupo Lorenzo

Saigro

Experiencia Turística y/o Cultural

Espacio Arizu

Petit Infierno (Bodega Sottano)

Las Palapas

Casa David Wine & Horses – Concurso Internacional de Salto

Empresa Agroindustrial

Río Alara

Yancanelo San Rafael

Agroindustrias La Española

Ejecutivo Pyme del Año

Valentina Monteverdi

Gregorio Bajda

Ignacio Revellino

Ejecutivo del Año