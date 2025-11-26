Cómo financiarse en el Mercado de Capitales: charla exclusiva para conocer el mecanismo

Portfolio SA y ADERPE invitan a participar del encuentro “Oportunidades de financiamiento en el Mercado de Capitales”, una jornada destinada a empresarios y profesionales interesados en conocer herramientas para potenciar sus proyectos mediante alternativas financieras.

El encuentro se realizará el 27 de noviembre de 8:30 a 10:30 horas en el IDITS, Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz, Mendoza.

Los temas serán abordados por los especialistas Carina Egea, Roberto Cucchetti y Dario Glielmi, de Portfolio.

Los cupos son limitados con inscripción previa en Formulario de registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdImV0xhm0MA2znjL5ccIvSSM0zwgn5OrfxvaHDIO4Xw-ToYQ/viewform

Este evento busca brindar información clave sobre cómo acceder a financiamiento competitivo y aprovechar las ventajas del mercado de capitales en el contexto actual.

