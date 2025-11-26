¿Vas a la Fiesta de la Cerveza? Tené en cuenta Pop Meals, el sistema para comprar de forma anticipada

La Fiesta Provincial de la Cerveza incorporará este año Pop Meals, un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina. Es importante destacar que, el mismo facilita la compra de productos y el consumo dentro del predio. Así, a través de esta herramienta, el público podrá pre-comprar bebidas y comidas. También, se podrá cargar dinero para utilizar en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches del festival.

Antes de la fiesta: precompras y carga anticipada

Cabe destacar que, previo al ingreso, las personas podrán optar por dos modalidades.

Por un lado, la pre-compra de productos, que se realiza ingresando a la web en www.popmeals.net. Allí, solo deberán seleccionar “Comprar productos”, armar el pedido y realizar el pago online. Una vez finalizado el proceso, recibirán un QR por correo electrónico, que deberá presentarse durante la fiesta en el puesto correspondiente. Es importante retirarlo antes de que finalice el evento.

Por otro lado, quienes deseen agilizar aún más su experiencia podrán cargar dinero para usar dentro del predio. También desde la web, seleccionando “Cargar dinero”, se acreditará el monto elegido y se enviará un QR con saldo disponible para consumir en cualquier barra o stand gastronómico. Si al terminar el tercer día queda dinero sin utilizar, el reintegro podrá gestionarse desde el usuario de Pop Meals.

Durante la fiesta: compras rápidas en todo el predio

Una vez dentro del festival, quienes ya tengan una pre-compra solo deberán acercarse al puesto indicado y presentar su QR.

Por otra parte, quienes hayan pre-cargado dinero, podrán consumir directamente en los puntos de venta que prefieran sin tener que realizar otra gestión.

Además, quienes no hayan hecho el proceso previo podrán recargar saldo en las cajas del predio o escanear el QR para hacerlo desde el celular. Las cargas pueden realizarse en efectivo, tarjeta o Mercado Pago, y el sistema descontará automáticamente cada consumo del total disponible.

Una experiencia más ágil para el público

A su vez, con la incorporación de Pop Meals, la idea es reducir filas, mejorar los tiempos de atención y ofrecer un sistema transparente. Así, cada persona podrá gestionar sus consumos de manera simple. De hecho, al finalizar la fiesta, quienes cuenten con saldo pendiente podrán solicitar el reintegro directamente desde su usuario.

Finalmente, la edición de este año apuesta a una experiencia más moderna, ágil y accesible para todas las personas que disfruten de la Fiesta Provincial de la Cerveza.