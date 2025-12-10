Mendoza lanza su “Film Map”: la plataforma digital que conecta locaciones con productores globales

El Ministerio de Producción lanza una innovadora herramienta tecnológica que permitirá a productores audiovisuales conocer, de manera interactiva, la diversidad de locaciones y servicios que ofrece la provincia. Fue desarrollada gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Producción, a través de la Mendoza Film Commission y la Dirección de Planificación Territorial, del Gobierno de Mendoza.

La Mendoza Film Commission, dependiente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, presenta un geovisor audiovisual, plataforma digital interactiva diseñada para poner en valor los recursos, escenarios y servicios de la provincia.

Este geovisor permitirá mapear y visualizar municipios, vías de acceso, entornos naturales y urbanos, así como locaciones estratégicas para rodajes audiovisuales. La herramienta busca facilitar el trabajo de productoras, difundir el potencial de cada territorio y consolidar a Mendoza como un destino audiovisual de nivel internacional.

El Mendoza Film Map se convierte en una ventana digital de la provincia, que acerca información precisa y accesible para el desarrollo de proyectos audiovisuales, fortaleciendo la visibilidad de los municipios y promoviendo un desarrollo federal de la industria audiovisual.

“Esta herramienta posiciona a Mendoza como una provincia innovadora y competitiva en materia audiovisual. Con el geovisor, logramos una vidriera tecnológica que conecta la diversidad de locaciones mendocinas con productores de todo el mundo”, destacó Federico Morabito, presidente de la Agencia de innovación, Ciencia y Tecnología.

Disponible de manera gratuita, el geovisor será fundamental para atraer rodajes, dinamizar la economía audiovisual y presentar la riqueza cultural, geográfica y productiva de Mendoza al mundo.

El acceso al geovisor ya se encuentra disponible en la página oficial de la Mendoza Film Commission. Allí mismo, estará habilitado el botón de ingreso directo al Mendoza Film Map, además de la guía de uso, que permite conocer en detalle todas las funciones de la herramienta.