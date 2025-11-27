Huentala Wines celebra Janucá con un vino kosher en formato inédito

En vísperas de la festividad judía de Janucá, Huentala Wines lanzó la preventa de una edición limitada de su vino kosher Dreidel Gran Malbec 2023 No Mevushal, ahora disponible por primera vez en un formato especial de 1.5 litros (magnum). Este lanzamiento marca un hito: se trata del primer vino kosher argentino comercializado en esta presentación.

Cada botella del nuevo formato viene en estuche de madera con un diseño exclusivo que realza su carácter de pieza de colección.

El flamante magnum integra la línea Dreidel Kosher Wines, compuesta por cuatro etiquetas: Dreidel Kosher Wines Malbec No Mevushal, Dreidel Kosher Wines Gran Malbec No Mevushal, Dreidel Kosher Wines Malbec Mevushal y Dreidel Kosher Wines Malbec Mevushal Dulce para Kidush. La colección se distingue, además, por ser la única elaborada con uvas provenientes de Gualtallary, cultivadas en la finca La Isabel Estate, a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

“Estoy muy emocionada porque la aceptación fue muy buena y esta edición limitada prácticamente se agotó en dos o tres días, reservando nuestros clientes casi todas las botellas antes de tenerlas listas. Esto habla de la confianza que nos tienen quienes ya conocen la calidad de los productos y nuestra forma de trabajar” expresó Paola Camsen, directora de Grupo Huentala y brand manager de Dreidel Kosher Wines.

“En la religión judía, el vino simboliza alegría, celebración y santidad, siendo central para bendecir el Shabat y las festividades. Representa también la conexión entre lo cotidiano y lo sagrado. Nos enorgullece poder sumar nuestro granito de arena a esta cultura milenaria, con vinos mundialmente reconocidos por su calidad y nuevos formatos”, agregó.

El nombre “Dreidel” rinde homenaje al tradicional juego de la perinola —o sevivon— que forma parte central de la celebración de Janucá. Conocida como la “fiesta de las luces”, esta festividad comienza la víspera del 25 de Kislev y se extiende durante ocho días. Este año tendrá lugar del 14 al 22 de diciembre, recordando la victoria de los macabeos y la rededicación del Segundo Templo de Jerusalén en el 165 a. C.

Las botellas llevan impresa la frase “Nes gadol haiá sham” (“un gran milagro ocurrió allí”), un mensaje que simboliza el espíritu del Dreidel y la inspiración detrás de estos vinos: valorar cada milagro cotidiano que, según sus creadores, se manifiesta en la tierra, en el trabajo humano y en la capacidad de dar nuevo sentido a cada una de las creaciones de Hashem.

Notas de cata de Dreidel Gran Malbec 2023 No Mevushal. De color rojo violáceo oscuro con matices negruzcos, en nariz se destaca por sus marcadas notas de casis, moras, ciruela negra y especias (pimienta, canela, vainilla), aportadas por su paso por barricas de roble. Complejo y sofisticado, en boca presenta una acidez equilibrada, con taninos presentes pero suaves, que se complementan perfectamente con notas florales y ahumadas. Final elegante y prolongado.

Sobre los vinos kosher. Para ser considerado kosher, todo el proceso industrial —desde el origen de la materia prima hasta cada etapa de elaboración— debe cumplir estrictamente con las Normas de Cashrut. En el caso de Dreidel Kosher Wines, el cumplimiento de estas normas son supervisadas por certificaciones rabínicas nacionales (Ajdut Kosher de Argentina) e internacionales (Badatz Beit Iosef de Israel y OU de Estados Unidos).