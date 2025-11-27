Vinos | 27 nov 2025
Networking, vino, gastronomía y blockchain: llega a Mendoza la experiencia "Block&Wine"
08:00 |Carla Torazzi, destacada experta en el ecosistema digital y blockchain, compartirá las claves para que empresas y emprendedores aprovechen esta tecnología para abrir nuevos caminos de inversión y desarrollo.
Mendoza se prepara para recibir una experiencia de networking y conocimiento única: "Block&Wine", una cena exclusiva que fusiona la alta gastronomía y el buen vino con una profunda inmersión en la tokenización, una de las herramientas financieras más disruptivas del momento.
El evento, que se llevará a cabo próximamente, contará con la anfitriona de lujo Carla Torazzi, una destacada experta en el ecosistema digital y blockchain, quien compartirá las claves para que empresas y emprendedores aprovechen esta tecnología para abrir nuevos caminos de inversión y desarrollo.
Carla Torazzi: una trayectoria de liderazgo en el mundo digital
Carla Torazzi no es solo una anfitriona, sino una referente de peso en el sector de las finanzas descentralizadas, el blockchain y la transformación digital.
Experta en Ecosistemas Digitales y Blockchain: Su carrera se ha centrado en el estudio y la aplicación práctica de tecnologías emergentes, comprendiendo cómo el blockchain y sus derivaciones están redefiniendo los modelos de negocios tradicionales.
Impulsora de la Adopción Tecnológica: Carla se destaca por su habilidad para simplificar conceptos complejos y mostrar el valor real de estas herramientas al mundo corporativo y a los emprendedores, demostrando que la innovación es accesible y aplicable.
Visión de Futuro: A través de conferencias y asesorías, se ha posicionado como una voz clave sobre el futuro de la inversión, enfatizando cómo la tokenización permite fraccionar activos, democratizar el acceso a la inversión y crear nuevos instrumentos financieros.
Su trayectoria la avala como la persona idónea para desmitificar la tokenización y exponer lo que realmente hay que saber sobre cómo esta herramienta está abriendo oportunidades sin precedentes en diversos sectores.
"Block&Wine": el maridaje perfecto entre negocios y gastronomía
"Block&Wine" es una propuesta innovadora que entiende que los mejores negocios y las ideas más disruptivas nacen en un ambiente relajado e inspirador. La cena ofrece un maridaje perfecto:
- Buena Gastronomía y Excelentes Vinos: Un ambiente distinguido donde el disfrute culinario y la degustación de vinos premium crean el marco ideal para la interacción.
- Conocimiento de Alto Valor: La charla central de Carla Torazzi se enfocará en desvelar los secretos de la tokenización, explicando su potencial para capitalizar activos (desde bienes raíces hasta obras de arte o proyectos empresariales) y generar liquidez a través de modelos de inversión fraccionada.
- Networking Estratégico: Es una oportunidad inigualable para conectar con líderes de opinión, empresarios y emprendedores que están a la vanguardia de la innovación financiera.
Información y Descuentos para asistir
El evento promete ser una herramienta valiosa para todos aquellos que buscan llevar sus negocios al siguiente nivel.
Entradas: Los interesados en asegurar su lugar y adquirir esta nueva herramienta para sus negocios pueden comprar sus entradas en el sitio oficial: https://eventos.wineobs.com.ar/event/46077-blockchain-by-carla-torazzi
Beneficio Exclusivo: Se ofrece un 20% de descuento en el valor de la entrada utilizando la palabra clave "token".
Una noche para disfrutar, aprender y asegurar que su cartera de herramientas financieras esté a la altura del futuro.