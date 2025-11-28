Símbolo productivo: llega “Pulpa”, el festival que celebra al durazno mendocino

Pulpa celebra al durazno como emblema del territorio mendocino. Es un proyecto que reúne gastronomía, cultura y producción para poner en valor la identidad frutícola de la provincia y el trabajo de quienes hacen posible que esta fruta llegue a las mesas de miles de familias.

Mendoza es uno de los principales territorios productores de durazno de la Argentina, con una tradición que integra saberes rurales, economía regional y vínculos comunitarios.

A nivel internacional, la provincia se destaca entre las zonas con mayor desarrollo de cultivo, empaque y elaboración de duraznos en conserva, consolidándose como un referente exportador. Sin embargo, su aporte cultural y económico aún es poco visible para gran parte de la ciudadanía.

El proyecto, que hoy se presenta en formato Avant Premier, busca convertirse en festival, masterclass y encuentros educativos. Su objetivo es posicionar a Mendoza como la capital argentina del durazno, destacando toda la cadena productiva y el aporte gastronómico de la fruta en su mejor momento estacional.

La propuesta conecta campo, industria, cocina y arte, invitando a redescubrir un producto que forma parte esencial de la identidad mendocina.

El Avant Premier

La primera edición —a realizarse el 29 de noviembre en Finca La Jacintana (Perdriel, Luján de Cuyo)— será una instancia íntima, dirigida a prensa, cocineros, productores, creadores y referentes locales, con el fin de consolidar la narrativa del festival y preparar el lanzamiento abierto al público en 2026.

El evento será exclusivamente con invitación.

Experiencia Gastronómica

La jornada contará con la presencia de la reconocida cocinera Juliana López May, quien ofrecerá una masterclass en vivo con recetas que exploran la versatilidad del durazno en preparaciones frescas, de estación y con raíz local.

Asimismo, se podrán degustar platos especialmente desarrollados para Pulpa por las cocinas y equipos de: Zonda Cocina de Paisaje, Riccitelli, Osadía de Crear, Auténtico y Animal Organic.

Estas propuestas dialogarán con vinos y bebidas diseñados para acompañar la estacionalidad y el paisaje de la finca.

Pulpa es una invitación a ser embajadores del durazno, a mirar nuestra tierra, a reconocer su potencia productiva y a fortalecer los lazos entre quienes trabajan, cocinan, crean y cuentan Mendoza desde adentro.