Terrazas de Los Andes, la bodega mendocina elegida por la Fórmula 1, invita a vivir el GP de Abu Dabi

El domingo 7 de diciembre, Terrazas de los Andes propone una experiencia única en su bodega para todos los amantes del vino y la velocidad. Con motivo del Gran Premio de Abu Dabi, la bodega celebrará el gran cierre de su exitoso ciclo de eventos de Fórmula 1, abriendo sus puertas a partir de las 09.00 h para vivir una jornada vibrante que combina adrenalina, gastronomía y elegantes vinos de montaña en un entorno incomparable.

La propuesta incluye la transmisión en vivo de la carrera F1 en pantalla gigante con sonido envolvente en los jardines de la bodega, creando una atmósfera inmersiva para disfrutar cada minuto como si estuvieras en el circuito. Además, los asistentes podrán disfrutar de simuladores profesionales, para ponerse al volante y sentir en primera persona la emoción de la F1.

La jornada estará acompañada por una propuesta gastronómica especialmente diseñada para maridar con los vinos Terrazas de los Andes Reserva, los mismos que se sirven en los Paddock Club, los espacios de hospitalidad del mundo de la Fórmula 1.

La entrada general tiene un costo de $25.000 por persona e incluye café o infusión más medialuna para comenzar la jornada, una copa de vino para brindar cuando lo deseen y una vuelta en simulador. Durante la carrera, los asistentes podrán acceder a una variada oferta gastronómica y disfrutar del portfolio de vinos de Terrazas de los Andes.

Las entradas pueden adquirirse en Entrada Web: https://www.entradaweb.com.ar/evento/7a6baa8a/step/1

Esta propuesta forma parte del calendario de experiencias especiales de Terrazas de los Andes. A lo largo de la temporada de Fórmula 1, la bodega fue escenario de encuentros memorables en torno al Circuito de Montecarlo, el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Monza y el Gran Premio de Brasil.

Ante la excelente respuesta y el entusiasmo generado, nos complace anunciar que esta apasionante propuesta continuará en 2026. Estén atentos a nuestro perfil de Instagram @terrazas_andes para no perderse ninguna novedad y ser los primeros en conocer las fechas y detalles de las próximas ediciones.