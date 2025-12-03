Elegancia francesa y espíritu argentino: así fue la VII Edición de la Mini Vinexpo de Clos de los Siete

El 27 de noviembre, la Embajada de Francia se convirtió en el escenario perfecto para una celebración donde el vino, el estilo y la herencia compartida fueron protagonistas.

Clos de los Siete presentó allí la VII° Edición de su Mini Vinexpo, un encuentro íntimo que cada dos años reúne a enólogos, familias bodegueras, periodistas y amantes del buen vivir.

Entre copas, música suave y una cálida bienvenida del dueño de casa, el Señor Embajador Romain Nadal, los invitados disfrutaron del portfolio completo de las cuatro bodegas miembros: Bodega Rolland, Monteviejo, Cuvellier Los Andes y DiamAndes; junto a etiquetas excepcionales de sus Châteaux franceses. Un viaje sensorial desde Valle de Uco hasta Burdeos.

De la mano de la Segunda y Tercera Generación de las familias fundadoras, presentaron tanto

innovaciones como etiquetas de renombre que juntas, reforzaron el diálogo entre el nuevo y el viejo

mundo.

La propuesta evidenció cómo tradición y vanguardia no sólo conviven, sino que se potencian, demostrando que la herencia y la innovación pueden complementarse de manera perfecta.

Los highlights, novedades que se destacaron durante la jornada:

La frescura del Mariflor Sauvignon Blanc 2025

Elegancia y personalidad de Lindaflor, Malbec 2018

La potencia de Cuvelier de Los Andes, Gran Van 2021, un blend mendocino con aire bordolés.

DiamAndes Gran Resera 2020, un blend tinto aterciopelado elegante y seductor.

Y el icónico Clos de Los Siete 2022, la nueva cosecha del blend creado por Michel Rolland, símbolo del espíritu colaborativo del grupo.

Y como cierre, las joyas francesas, completaron el recorrido: una demostración de la unión familiar,

cultural y el savoir-faire francés con el espíritu argentino.

Con estética impecable, gran convocatoria y un fuerte acento en el legado franco-argentina, la Mini

Vinexpo 2025 reafirmó por qué es uno de los eventos más esperados por el mundo del vino y el lifestyle gourmet.