Chapadmalal suma protagonistas a la ruta de los vinos de mar

Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, una de las principales firmas de real estate de Mar del Plata y la región y Universo Paralelo Wines anunciaron la implantación de los primeros viñedos de pueblochapa, el desarrollo inmobiliario que fusiona mar y campo en una ubicación privilegiada de Chapadmalal.

Con una propuesta que integra viñedos, olivos, un pueblo abierto a la comunidad y un barrio privado sustentable, pueblochapa se posiciona como el primer proyecto de la costa argentina que combina la experiencia del vino con la vida junto al mar en un entorno natural, cuidado y en equilibrio con el paisaje.

De esta manera, el proyecto que impulsan pueblochapa y Universo Paralelo a partir de su alianza estratégica colabora con el crecimiento de la nueva ruta de los vinos de mar, sumándose a propuestas ya consolidadas en la zona a cargo de prestigiosas bodegas.

Universo Paralelo Wines, la iniciativa con identidad propia liderada por la quinta generación de la centenaria Bodegas López, y pueblochapa unieron fuerzas para dar forma a este exclusivo proyecto vitivinícola que aportará nuevas opciones de varietales con influencia oceánica.

Universo Paralelo, reconocida por sus vinos de autor nacidos de parcelas singulares y trabajados con la paciencia que exige lo excepcional, aporta a este proyecto el liderazgo y la experiencia de su enólogo Juan Pablo Díaz, buscando generar vinos que expresen tanto esencia única del terroir costero, como la impronta personal de quienes les darán vida.

Durante el mes de octubre se iniciaron las labores culturales de preparación del terreno para la plantación de vides en las tres hectáreas de la primera etapa, con el armado de las espalderas y la implantación de 3.500 barbechos de Chardonnay, 2.000 de Pinot Noir y 3.500 de Sauvignon Blanc, además de 240 álamos italianos que actuarán como reparo natural frente a los vientos costeros.

La segunda etapa está prevista para 2026, con la implantación de otras tres hectáreas con nuevas variedades. El plan vitivinícola contempla la creación de un viñedo con cerca de 20.000 ejemplares de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Albariño, Pinot Noir y otros varietales seleccionados por su excelente adaptación al terroir oceánico de Chapadmalal, según los estudios geológicos realizados por el equipo a cago del proyecto.

Juan Pablo Díaz lidera un equipo interdisciplinario compuesto por un ingeniero agrónomo, un geólogo y el equipo del Estudio Thays, que trabaja de manera articulada para garantizar tanto la calidad de las vides y su desarrollo, como su integración al diseño paisajístico general de pueblochapa.

Los viñedos estarán a la vista desde el ingreso principal del barrio, integrados visualmente al paisaje y en convivencia armónica con los espacios verdes y las áreas residenciales.

“Estamos muy contentos con esta alianza con Universo Paralelo porque compartimos con Ignacio Pasman y Juan Pablo Díaz la visión y el espíritu del proyecto. Tenerlos a bordo desde los inicios, desde la etapa de plantación misma de las vides nos asegura las bases de para hacer vinos de calidad en pueblochapa”, sostuvo Martín Espatolero, co-fundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

“El vino es parte de la identidad de pueblochapa y del estilo de vida que queremos fomentar, basado en la naturaleza, el disfrute y la vida en comunidad. La posibilidad de una vida junto al mar, en un entorno de viñas que hace viva la experiencia del vino, es un atributo diferencial único de este proyecto”, destacó Ezequiel Lorenzo, co-fundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollo Inmobiliarios.

Con una primera cosecha estimada para 2029, pueblochapa se convertirá en un eje central de la nueva ruta de los vinos de mar, un corredor en crecimiento que consolida a Chapadmalal como destino enoturístico, residencial y cultural.

Sobre pueblochapa

pueblochapa es un desarrollo urbanístico que se posiciona como el único proyecto de la costa argentina que contempla un pueblo integrado a la comunidad, un barrio privado, sustentable y amigable con el medio ambiente y viñedos. Ubicado a solo 1.300 metros del mar en zona de playa, pueblochapa combina la tranquilidad del campo con la cercanía al mar, en un desarrollo inigualable de chacras, quintas y lotes distribuidos en 110 hectáreas y un diseño innovador concebido por Pacífica

Arquitectura que invita reconectar con lo esencial para disfrutar de un estilo de vida sereno y en

comunidad, rodeado de naturaleza.

La nueva forma de vivir Chapadmalal que propone Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios con su propuesta de pueblochapa contempla, además de los viñedos, espacios verdes y áreas de recreación y esparcimiento entre las que se destacan canchas de fútbol, tenis, paddle y otros deportes, así como dos grandes quinchos, con sus expansiones semi-cubiertas y rincones de fuegos que serán el espacio central para celebrar la unión y el encuentro de familia y amigos.

Una bicisenda que recorre todo el predio, integrando el barrio privado, el pueblo y los viñedos con el exterior, junto con un pumptrack diseñado para los amantes del skate, los rollers, los monopatines y las bicis y BMX de todas las edades, completan la propuesta de entretenimiento, deporte y vida al aire libre de pueblochapa.