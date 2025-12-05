De Mendoza al mundo: 500 hectáreas de olivares, 80.000 turistas y el premio a la Mejor Empresa Agroindustrial

La tradicional aceitera Yancanelo, con más de 80 años de trayectoria, vuelve a destacarse por la excelencia de su producción y su aporte a la industria agroalimentaria argentina.

La empresa sanrafaelina obtuvo un reconocimiento al liderazgo empresarial. Yancanelo fue reconocida como “Mejor Empresa Agroindustrial” en la Premiación Empresarial de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), realizada el 28 de noviembre en el Hotel Hilton de Mendoza.

En esta edición, que incluyó 17 categorías, AEM distinguió a las compañías y referentes que representan el espíritu innovador, estratégico y productivo de la provincia. El jurado, integrado por destacados profesionales del ámbito empresarial mendocino, evaluó a candidatos de diversos sectores que se destacaron por su compromiso, liderazgo y excelencia durante el último año.

Los reconocimientos obtenidos en 2025 testimonian el compromiso de Yancanelo con la calidad y la mejora continua.

Tanto la Gran Medalla de Oro en Cuyoliva 2025 como la distinción de AEM consolidan a la empresa como una embajadora de la excelencia del aceite de oliva argentino, proyectando el nombre de San Rafael y Mendoza en el plano nacional e internacional. Con una historia que combina tradición, innovación y pasión por la olivicultura, Yancanelo continúa fortaleciendo su liderazgo y renovando su compromiso con la calidad que la distingue desde hace más de ocho décadas.

Sobre Yancanelo

Yancanelo es una de las principales aceiteras de Mendoza y un ícono de la olivicultura argentina. Ubicada en San Rafael, en el sur de la provincia, lleva más de 80 años produciendo aceites de oliva extra virgen de calidad excepcional, reconocidos entre los mejores del país.

Además de su emblemático aceite de oliva, Yancanelo elabora una amplia variedad de productos de alta calidad. Entre ellos se destacan:

• Acetos balsámicos de las marcas Domenico Ranieri y Yancanelo.

• Aceitunas verdes, negras y tipo griegas.

• Conservas dulces y saladas.

• Mermeladas artesanales.

• Mieles 100% naturales.

• Vinos de la línea Umbro, que completan su propuesta gastronómica.

La empresa también gestiona más de 500 hectáreas de olivares en el sur mendocino, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo de la olivicultura regional.

Yancanelo es un clásico en las mesas argentinas y una de las marcas más elegidas en restaurantes de alta categoría de Buenos Aires y de todo el país. Su versátil catálogo y su prestigio consolidan a la firma como un referente indiscutido del sector.

La fábrica de Yancanelo, que alberga el reconocido Museo del Olivo, es además uno de los destinos turísticos más visitados de la región, con más de 80.000 turistas al año.

Este espacio invita a conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva y a recorrer la historia y tradición que han acompañado a la marca durante más de ocho décadas. En las instalaciones de Yancanelo también se encuentra el acetificio Doménico Ranieri, donde la bodega elabora y añeja sus reconocidos acetos balsámicos.

El espacio cuenta con bateas de barricas de distintos tipos de madera, importadas de Italia, en las cuales Yancanelo añeja sus acetos desde hace más de 15 años.