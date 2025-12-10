La carrera que transforma empresas y personas: UCA Mendoza presentó la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento

La Universidad Católica Argentina sede Mendoza presentó la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, una propuesta académica innovadora que comenzará a dictarse en el ciclo académico 2026 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas.

El encuentro reunió a referentes del área, quienes destacaron la importancia estratégica de esta disciplina para comprender y anticipar decisiones tanto en la vida cotidiana como en los negocios.

El panel de especialistas reforzó la visión integral de la carrera, la Dra. Celina Korzeniowski remarcó la importancia de formar perfiles interdisciplinarios capaces de comprender la relación entre emociones, cognición y toma de decisiones, y cómo las neurociencias aportan una mirada clave para interpretar esos procesos. Su visión reforzó el potencial de esta carrera para responder a desafíos actuales de organizaciones y equipos de trabajo.

La Mg. Cecilia Moreno, miembro de la asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, profundizo sobre las problemáticas del comportamiento en el ámbito escolar y el Mg. José Antonio Mema, becario doctoral UCA-CONICET, enfocado en líneas de investigación sobre Ciencias del Comportamiento.

El Mg. Juan Pablo Parapuño, coordinador de las carreras de Lic. en Marketing y Lic. en Gestión de Negocios Digitales de la Facultad, enfatizó la importancia de entender por qué las personas eligen determinados productos o servicios para mejorar resultados comerciales, lanzar innovaciones o fortalecer la competitividad, destacando la trazabilidad disciplinar de la propuesta.

Disertaron sobre el campo ocupacional la Lic. Paula Caccia, quien lidera el área de métricas de Ciencias del Comportamiento en grupos empresariales nacionales e internacionales y la Mg. Hebe Bayona, gerente de Marketing en el rubro del Retail, quien destacó que las empresas buscan cada vez más decisiones precisas y estrategias basadas en evidencia.

La carrera, coordinada por la Lic. Analía Oggero, combina psicología, economía, neurociencia, antropología y análisis de datos para estudiar cómo se comportan las personas y cómo ese comportamiento influye en el diseño de productos, servicios, intervenciones y políticas públicas.

Incluye materias como Neurociencia Computacional, Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, Neuromarketing y Neuroeconomía, Conducta del Consumidor y Análisis Predictivo con Machine Learning, además de prácticas profesionales desde segundo año, y tiene una duración de cuatro años.

La nueva licenciatura se proyecta como una propuesta académica desafiante y de alta aplicabilidad, lo que se evidencia en el éxito ya observado en el Campus Papa Francisco de la UCA en Buenos Aires.

Las inscripciones ya están abiertas.

Consultas e información por WhatsApp: 2612056477