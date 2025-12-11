Pasó por empresas líderes y ahora toma la dirección ejecutiva de una bodega histórica

Rutini Wines anuncia la transición en su dirección ejecutiva y le da la bienvenida a su nuevo CEO, Santiago Ribisich, dando inicio a una etapa estratégica marcada por la expansión internacional, la innovación y el fortalecimiento del legado de la bodega.

Santiago Ribisich asumirá la conducción ejecutiva de la empresa, acompañado del equipo enológico liderado por Mariano Di Paola y Juan Pablo Murgia, con el objetivo de consolidar a Rutini como una referencia global del vino argentino.

Con sólida experiencia en dirección, gestión estratégica y desarrollo de negocios, Santiago aportará su visión global, enfoque orientado a la calidad y cultura de innovación, preservando al mismo tiempo los valores que han convertido a Rutini en una marca emblemática: excelencia, tradición, respeto por el terroir y espíritu pionero.

“Es un honor asumir este desafío en una bodega emblemática, con una marca ícono y un equipo de gran trayectoria. Rutini tiene todo para seguir proyectándose en el mundo con vinos de calidad internacional, arraigados a un patrimonio único en Mendoza”, expresó Ribisich.

Santiago Ribisich es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee un posgrado en Finanzas de la Universidad Católica Argentina (UCA). A lo largo de su carrera complementó su formación académica con posgrados de Alta Dirección y Habilidades Directivas, así como con programas en planeamiento estratégico, comercialización y marketing, diseño de futuros e innovación, entre otros.

Desde joven se desarrolló profesionalmente en empresas del grupo Pérez Companc. En 2006 se radicó en Mendoza, donde continuó su carrera en la industria vitivinícola. En 2014 fue nombrado Gerente General de Bodega Trivento, convirtiéndose en el primer argentino en liderar la filial del grupo Concha y Toro.

Posteriormente, se desempeñó como Director General del Grupo Avinea (parte de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards), donde logró transformar y posicionar a las distintas bodegas en los principales mercados internacionales. Más recientemente, lideró Antigal Winery & Estates, continuando su trayectoria de crecimiento y liderazgo en el sector.

Fundada en 1885, Rutini es una de las bodegas más reconocidas y prestigiosas de Argentina. Con presencia en más de 60 países, combina tradición y vanguardia en cada uno de sus vinos, consolidándose como referente indiscutido de calidad en el mundo vitivinícola.