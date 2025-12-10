Tren de Cercanías del Este: Mendoza es la primera provincia en impulsar un servicio suburbano propio

El pasado viernes se abrieron los sobres de licitación para llevar adelante el Tren de Cercanías del Este y se presentaron diez propuestas, en una convocatoria que confirma la relevancia de la obra y su impacto regional. El proyecto transformará la movilidad de más de 360.000 mendocinos de Junín, San Martín y Maipú.

Cabe señalar que la licitación despertó el interés de firmas provinciales, nacionales e internacionales, consolidando una alta concurrencia para una obra de infraestructura ferroviaria de esta magnitud.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura de sobres, acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

Mendoza avanza en la puesta en marcha del Tren de Cercanías del Este, que volverá a conectar Junín, San Martín y Maipú con el nodo intermodal de Gutiérrez del Metrotranvía, integrando el corredor al sistema de transporte público de la provincia.

El servicio, de 33 kilómetros de extensión, permitirá mejorar la conexión cotidiana para estudiantes, trabajadores y actividades productivas, educativas y turísticas, consolidando un nuevo eje de movilidad metropolitana.

Se trata de una obra sin precedentes en el país: desde hace tres décadas no se desarrollan trenes de cercanía fuera del AMBA y no se construyen estaciones convencionales en el Gran Mendoza (la última fue Gobernador Benegas en 1912). La decisión provincial coloca a Mendoza como la única jurisdicción que impulsa un servicio suburbano propio.

Cornejo destacó el interés del sector privado: “Estamos muy contentos de que haya diez propuestas, así que gracias por participar”, poniendo en valor que se trata de una obra que “hace alrededor de 35 años no se hace en el país”.

El mandatario subrayó el carácter estratégico del proyecto: “Es un desafío para nosotros porque conecta fuera del Gran Mendoza el conglomerado urbano más relevante del Este de la provincia”. Recordó que este nuevo tramo de 33 kilómetros se sumará a los 18 ya construidos y a los 17 en ejecución.

Cornejo sostuvo que el objetivo central es mejorar la movilidad entre el Este y el Gran Mendoza, integrando el nuevo servicio con el resto del sistema de transporte y evitando superposiciones con los colectivos. También contextualizó el proyecto dentro de las intervenciones viales en la Ruta 7 que la Provincia ejecuta junto a varios municipios.

Además, afirmó que el tren favorecerá la fluidez vehicular: “No queremos que compita con el transporte público; está pensada para que compita con el auto”, y permitirá “tener una fluidez mayor en la Ruta 7”, donde ya se planifican nuevas colectoras y obras complementarias.

También se refirió a la reorganización del sistema de media distancia: “Tenemos prevista la licitación del transporte de media distancia, que es una tarea pendiente y que necesitamos mejorar en costos para hacer más accesible el viaje a distintos parajes y ciudades”.

Durante su presentación, el Gobernador repasó el destino de los fondos del resarcimiento de la promoción industrial, remarcando que se priorizan inversiones de alto impacto social, entre ellas infraestructura eléctrica, vial, sanitaria y ferroviaria.

Sobre esta política de inversión, afirmó: “Lamentablemente nos frustraron Portezuelo del Viento, pero estamos muy conformes con la decisión de invertir los 1.023 millones de dólares en infraestructura vial, eléctrica, de agua, cloacas y también en un tren”, destacando que estas obras constituyen “una transferencia social muy directa”.

Cornejo detalló que la Provincia ya tiene licitaciones en marcha en el Valle de Uco y el Sur, además de numerosos frentes en saneamiento, vialidad y energía. “El tren es lo innovador; tenemos muchas expectativas sobre esta licitación y sobre la ejecución de la obra”, añadió.

Finalmente, remarcó que el proyecto prevé la convivencia del servicio de pasajeros con el tren de carga, y atribuyó la elevada concurrencia de oferentes a la solidez financiera provincial: “La financiación está garantizada, por eso creemos que vamos a recibir muy buenas ofertas que aspiramos a que no estén por encima del presupuesto”.

Antes de cerrar, agradeció a consultores y equipos técnicos que “han trabajado seriamente en la infraestructura del Gobierno”.

Un procedimiento que viene dando buenos resultados

Mema recordó que el proceso comenzó hace tres meses, con la publicación de pliegos en formato borrador para consulta abierta. “Es una modalidad que hemos implementado para toda la obra pública, pero especialmente para la obra del resarcimiento”, explicó, destacando que más de 25 consultas permitieron consolidar un pliego más robusto.

Sobre la convocatoria, subrayó: “Este procedimiento hoy se valida con diez empresas presentándose en los tres sobres. Esto no existe en el país”, resaltando el interés generado por una obra compleja que contempla construcción, operación y provisión de material rodante.