Cabernet Sauvignon 2024: la nueva carta de Renacer para conquistar mercados y desafiar tendencias

Bodega Renacer presenta una nueva incorporación a su línea Punto Final Reserva: el Cabernet Sauvignon 2024, un vino que combina elegancia, estructura y frescura.

Este lanzamiento refleja la búsqueda de la bodega por seguir mostrando la diversidad del terroir mendocino, interpretando al Cabernet Sauvignon desde una mirada actual.

Elaborado con uvas provenientes de viñedos de más de 20 años ubicados en Perdriel (Luján de Cuyo) y en el Valle de Uco, el vino reúne dos perfiles complementarios: la estructura y madurez del primero con la frescura y fineza del segundo.

La crianza de 12 meses en barricas de roble francés aporta profundidad, elegancia y una textura refinada. En nariz se destacan los frutos negros maduros, notas de pimienta, hojas secas y pimentón dulce, junto a sutiles toques de vainilla y chocolate amargo. En boca es amplio y estructurado, con taninos firmes pero redondeados, una acidez vibrante y un final largo y elegante.

Con esta incorporación, Bodega Renacer suma una de las variedades más reconocidas y apreciadas a nivel mundial.

El Cabernet Sauvignon se distingue por su elegancia y su capacidad de conquistar tanto a consumidores clásicos como a

nuevas generaciones.Ideal para acompañar carnes rojas, pastas con salsas intensas o quesos curados. Su estructura y frescura lo convierten en un aliado versátil para cada momento.