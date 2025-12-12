Mendoza celebra un nuevo hito energético: YPF amplía la exploración de Vaca Muerta en la provincia

Mendoza celebra un nuevo hito para el desarrollo energético: YPF iniciará en los próximos meses una perforación adicional en el bloque CN VII A, ubicado en la cuenca neuquina mendocina, con el objetivo de seguir avanzando en la exploración de Vaca Muerta en territorio provincial.

YPF confirmó que iniciará la perforación adicional del bloque CN VII A, ubicado en la cuenca neuquina, para avanzar en las tareas de exploración del lado mendocino del bloque Vaca Muerta.

La decisión de avanzar con esta perforación adquiere aún mayor relevancia en el contexto actual, ya que YPF se encuentra reorganizando su cartera de activos y concentrando inversiones en proyectos de mayor competitividad.

“Esta perforación es una señal enorme de confianza en el potencial de Vaca Muerta en Mendoza. YPF está ajustando su portafolio en todo el país, desprendiéndose de activos que no considera prioritarios. Que decida no solo permanecer en nuestras áreas con Vaca Muerta, sino invertir por encima del compromiso asumido, demuestra la solidez del modelo provincial y el atractivo de nuestro recurso”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“Este pozo adicional en CN VII A, fuera del compromiso mínimo originalmente establecido, confirma no solo el interés técnico en la ventana mendocina de Vaca Muerta, sino también la fortaleza del marco regulatorio provincial, que brinda previsibilidad y condiciones adecuadas para sostener decisiones de inversión de largo plazo”, explicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Mendoza en los proyectos de mayor escala

En el marco de su estrategia nacional, YPF reorienta sus inversiones hacia proyectos de mayor escala y competitividad. En ese contexto, la decisión de ejecutar una perforación adicional refleja la expectativa positiva sobre el potencial geológico de Mendoza y reafirma la solidez del modelo institucional de la provincia.

El área CN VII A es uno de los bloques que integran la plataforma actual de exploración no convencional de YPF en Mendoza, donde ya se ejecutaron trabajos previos con resultados alentadores. Esta nueva perforación permitirá:

Profundizar la caracterización del reservorio Vaca Muerta en la provincia.

Ampliar el horizonte exploratorio de Vaca Muerta.

Obtener información clave para futuros desarrollos.

Consolidar la presencia de YPF en la frontera exploratoria mendocina.

Generar actividad económica, servicios y empleo asociado.

Mendoza reafirma su camino energético

La Provincia continúa ejecutando una política energética moderna, estable y orientada a atraer inversión, con reglas claras y un sistema de promoción que permite dinamizar tanto la actividad convencional como la no convencional.