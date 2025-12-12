Nace el Clúster Logístico Mendoza: infraestructura, tecnología y talento para fortalecer la competitividad provincial

El Foro Logístico Mendoza 2025, realizado en la Nave Cultural bajo el lema “Conectar con el Futuro: Infraestructura, tecnología y talento para transformar la logística provincial”, reunió a empresarios, especialistas, operadores, cámaras, instituciones y funcionarios en un debate clave sobre los desafíos que marcarán la competitividad de la provincia en los próximos años.

Organizado por el Ministerio de Producción y el Clúster Logístico Mendoza, el encuentro se consolidó como espacio estratégico para analizar el presente y futuro del sector desde una mirada técnica, empresarial y con fuerte articulación público–privada.

El Clúster, protagonista de la agenda

Uno de los ejes centrales fue la presentación del rol estratégico del Clúster Logístico Mendoza como articulador entre el sector privado, el Estado y la academia, con el objetivo de impulsar una política de Estado en logística y transporte que fortalezca todas las cadenas productivas de la provincia y la región.

El Clúster promueve la integración multimodal, el desarrollo de infraestructura crítica, la incorporación tecnológica, la actualización normativa y la formación de talento especializado. La apertura estuvo encabezada por Leonardo Andreu, presidente de la Fundación Clúster Logístico Mendoza; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; y el intendente Ulpiano Suarez.

Cinco paneles, una hoja de ruta común

Más de veinte especialistas nacionales y provinciales expusieron en cinco paneles temáticos:

Cadenas productivas: integración, infraestructura, digitalización, automatización y sostenibilidad como palancas de transformación.

Operadores en movimiento: urgencia de mejorar la operatividad del Paso Los Libertadores y generar alternativas de conectividad segura.

Logística minera: modelo multimodal aplicado a proyectos de litio, replicable en Mendoza para posicionarla como hub logístico de Cuyo.

Talento logístico: universidades y tecnología como motores para formar profesionales y abrir oportunidades de inversión.

Gestión municipal: intendentes debatieron el impacto territorial y la necesidad de políticas integrales de conectividad.

Una mirada estratégica

El foro abordó multimodalidad, infraestructura crítica, digitalización, sostenibilidad, financiamiento y desarrollo de talento. El Ministerio de Producción anunció nuevas líneas de crédito específicas para el sector logístico, orientadas a inversiones en tecnología, equipamiento e infraestructura.

La jornada dejó instalada la necesidad de posicionar a la logística como pilar estratégico de la matriz productiva de Mendoza. En ese marco, el Clúster Logístico Mendoza se reafirmó como herramienta colaborativa para sostener una política de Estado a largo plazo.