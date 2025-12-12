Mendoza es una de las mejores ciudades del país para vivir, según un ranking de la UBA



La Ciudad de Mendoza volvió a destacarse en estudios que analizan calidad de vida, desarrollo urbano y eficiencia de gestión. El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades 2025 la posicionó como una de las urbes con mejor desempeño integral del país.

La Ciudad de Mendoza reafirma su reconocimiento como una de las mejores ciudades para vivir en la Argentina, según un nuevo relevamiento académico. El estudio, elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analizó múltiples variables vinculadas a bienestar, servicios, infraestructura, oportunidades y calidad urbana.

En ese marco, Mendoza volvió a ubicarse entre los principales centros urbanos del país por su solidez institucional, su entorno amigable y su capacidad de ofrecer condiciones de vida satisfactorias y sostenibles.

Tras conocer el contenido del citado documento, el intendente Ulpiano Suarez destacó: “Estamos orgullosos de la Ciudad que hacemos juntos todos los días. Mendoza es una ciudad linda, pujante y limpia, que se adapta a los desafíos y que suma calidad de vida con una gestión basada en datos, servicios e infraestructura pública de estándares elevados”.

Esta valoración externa se suma a los resultados del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025, informe técnico elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El documento -que estudia a los diez conglomerados urbanos más importantes de la Argentina– posiciona a Mendoza como la segunda ciudad del país en desempeño global, con un puntaje de 3,34, por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, el IGEC analiza cinco dimensiones clave: política e instituciones, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Allí, Mendoza exhibe un rendimiento equilibrado y sostenido en todas las áreas analizadas.

Una ciudad que avanza con planificación, sustentabilidad e innovación

Según el informe, Mendoza se destaca especialmente en:

Política e instituciones, donde alcanza 3,29 puntos. El estudio subraya la planificación urbana, la transparencia y las alianzas estratégicas del municipio como elementos centrales de su desempeño.

Medio ambiente, con 3,65 puntos, una de las mejores valuaciones del país. Se remarcan políticas de movilidad sostenible, gestión de residuos, ampliación y mantenimiento de espacios verdes y cultura ecológica ciudadana.

Tecnología e infraestructura, donde alcanza 3,38 puntos. El documento destaca la expansión de servicios, la adopción de herramientas digitales para la gestión y el acceso ciudadano a tecnologías de información.

Sociedad, con 3,25 puntos, impulsada por políticas educativas, culturales y de cohesión social.

Desarrollo económico, donde suma 3,12 puntos, evidenciando competitividad, proyección y dinamismo en sectores productivos emergentes.

El informe también remarca que Mendoza se mantiene estable o en leve crecimiento interanual en la mayoría de los indicadores evaluados, consolidando una trayectoria de planificación sostenida y políticas públicas consistentes orientadas a la calidad de vida urbana.

Reconocimiento nacional a un modelo de ciudad

Tanto el IGEC como el análisis de la Universidad de Buenos Airesa coinciden en destacar que Mendoza logró construir un modelo urbano basado en:

Gestión moderna, eficiente y cercana al vecino.

Fuerte identidad local y participación ciudadana.

Transformaciones urbanas orientadas a la movilidad sustentable.

Espacios públicos de calidad e infraestructura cultural y educativa.

Un ambiente urbano seguro, accesible y con altos estándares de habitabilidad.

Estos factores ubican a Mendoza entre las ciudades con mayor proyección y mejores condiciones para vivir, estudiar, trabajar y emprender en la Argentina actual.

