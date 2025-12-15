Cómo preparar tu pyme para obtener crédito: capacitación del IDITS el 18 de diciembre

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organiza la capacitación “Prepará a tu pyme para obtener financiamiento. Armá legajos crediticios que te permitan crecer”, que se llevará a cabo el 18 de diciembre de 8.45 a 12, en el SUM del Edificio central del Parque TIC, Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz.

El principal objetivo de esta iniciativa es capacitar a las empresas sobre la complejidad real de contar con la documentación necesaria para acceder a financiamiento. Por ello, la iniciativa se centrará en trabajar sobre las herramientas necesarias para reconocer, aprovechar y fortalecer la trazabilidad de la información existente en las empresas solicitantes.

La jornada estará a cargo de miembros de los bancos Nación, Santander, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Consejo Federal de Inversiones, Portfolio SA y Cuyo Aval SGR.

Estos especialistas asesorarán a los asistentes para que:

Conozcan los requisitos documentales indispensables para potenciar el acceso de las Pymes al financiamiento y garantías, reduciendo rechazos y acelerando los tiempos de aprobación, Identifiquen riesgos documentales y cómo evitarlos y Mejoren la capacidad de respuesta de las pymes ante bancos, programas de financiamiento y SGR.

En la actualidad, el acceso al crédito es vital para el crecimiento de las pymes pero muchas veces la falta de conocimiento sobre cómo presentar correctamente la información legal, contable e impositiva para el armado del legajo crediticio se convierte en un obstáculo insalvable que impide el acceso al financiamiento.

Las empresas suelen perder oportunidades estratégicas por no presentar la documentación correspondiente o entregar carpetas incompletas y desordenadas. Entre los errores más frecuentes, se encuentran la utilización de balances desactualizados, la presentación de formularios incorrectos, la falta de claridad en la información y el incumplimiento de requisitos técnicos considerados esenciales por las entidades financieras y las SGR, entre otros.

Estos aspectos generan demoras, multiplican las instancias de revisión con las entidades financieras y, en numerosos casos, derivan en rechazos.

Para resolver estos inconvenientes, se organizó esta capacitación con el objetivo de profesionalizar la gestión de la documentación legal, contable e impositiva de las pymes y que puedan crecer, consolidarse y expandirse.

Las empresas asistentes accederán a herramientas y criterios necesarios para elaborar un legajo documental completo y claro, que fortalezca su perfil crediticio y maximice sus posibilidades de obtener crédito y garantías

Temas de la capacitación

Requerimientos legales y documentación contable esencial para la presentación del legajo para la solicitud de créditos y avales de garantía: constitución de sociedades, actas, poderes, balances, proyecciones de flujo de caja, certificaciones, garantías reales.

Errores frecuentes en la presentación de legajos crediticios y de solicitudes de garantías. Cómo evitarlos.

Optimización del «perfil crediticio» de la empresa.

Quienes deseen obtener más información deben escribir a areatecnica@idits.org.ar