Mendoza, rezagada en cantidad de empresas: hay menos compañías y empleo privado que el promedio nacional

La competitividad es un eje estructurante de los estudios del Consejo Empresario Mendocino (CEM), con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social de la provincia y generar más oportunidades para los mendocinos.

En esa línea, un nuevo trabajo del CEM analiza la densidad empresarial, un indicador que mide el grado de dinamismo y vitalidad de una economía. Los territorios con mayor densidad empresarial son más competitivos: ofrecen más oportunidades para emprender, innovar, generar empleo formal, diversificar su matriz productiva y alcanzar mayores niveles de bienestar para sus ciudadanos.

La dinámica empresarial argentina muestra un estancamiento prolongado.

Entre 1996 y 2023 el número de empresas privadas registradas pasó de 442.084 a 623.470, casi en línea con el crecimiento poblacional, por lo que, a nivel nacional, la densidad empresarial (empresas cada 1.000 habitantes) se mantuvo en torno a 13, sin avances significativos desde fines de los años 90. Este comportamiento es reflejo de la dificultad del país para ampliar su base productiva y crear empleo privado formal en un contexto de alta inestabilidad macroeconómica, desorden fiscal y presión sobre el sector productivo, verdadero generador de riqueza en cualquier país o región.

El análisis regional y sectorial evidencia una fuerte concentración geográfica y productiva: la Región Pampeana concentra el 76% de las firmas del país, y 3 de cada 4 empresas pertenecen al sector terciario, principalmente comercio, transporte, servicios profesionales y actividades financieras. Las regiones del NEA y NOA exhiben las menores densidades, con menos de 8 empresas cada 1.000 habitantes, frente al liderazgo de la Patagonia (14,1) y la Pampeana (15,5). En tanto, Cuyo alcanza una densidad de 11,2, por debajo del promedio nacional (13,4).

Según el Observatorio de Empleo y Desarrollo Empresarial, Mendoza cuenta con unas 25.000 empresas privadas registradas, equivalentes al 4% del total nacional, y presenta una densidad de aproximadamente 12 empresas cada 1.000 habitantes, un valor levemente inferior al promedio del país.

En el ranking nacional, la provincia se ubica 10ma. entre 24 jurisdicciones y es 4ta. entre las más pobladas, detrás de CABA, Córdoba y Santa Fe, y por delante de Buenos Aires. Además, registra 133 empleos privados formales por cada 1.000 habitantes, un nivel inferior al promedio nacional (148), aunque superior al promedio del interior cuando se excluye a CABA (121).

La comparación internacional acentúa la magnitud del desafío que enfrentamos. Según el Banco Mundial, Argentina registra apenas 0,2 nuevas empresas por cada 1.000 personas en edad laboral (15 a 64 años), frente a 10,8 de Chile y 24,3 de Estonia. Datos de la Fundación Observatorio PyME confirman una brecha estructural entre Argentina y otros países de la región y del mundo: la Unión Europea tiene cerca de 70 empresas cada 1.000 habitantes, Brasil registra alrededor de 22 empresas, y México, Chile y Uruguay se ubican en el rango de 35 a 45 empresas cada 1.000 habitantes, en todos los casos por encima de Argentina.

Esta distancia revela limitaciones persistentes en materia de estabilidad macroeconómica, productividad y clima de negocios, que restringen la expansión del tejido empresarial y la generación de empleo formal.

Por ello, desde el Consejo Empresario Mendocino consideramos que es clave avanzar en las reformas estructurales que reducirán el “costo argentino” y fortalecerán la competitividad de la economía nacional y provincial. El sector privado, como generador de inversión, empleo y riqueza, debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.

Confiamos en que el proceso actual, en el que se vuelve a valorar al sector privado y productivo, pueda consolidarse y proyectarse en el tiempo. Finalmente, reafirmamos que el desarrollo sostenible requiere una agenda público-privada orientada a construir una política de Estado en torno a la competitividad. Más y mejores empresas significan más empleo formal, productividad, innovación y bienestar para los mendocinos y para todos los argentinos.