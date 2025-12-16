Hito energético con sello mendocino: ARGPEX presentó un producto inédito para la industria del Oil & Gas

ARGPEX Systems S.A., empresa argentina con planta industrial en Mendoza e integrada al grupo internacional GOLAN, ha marcado un hito estratégico en el sector de Oil & Gas al lanzar oficialmente su nuevo portafolio, consolidándose como la única empresa en el país en ofrecer una "solución integral en tuberías flexibles" con cobertura completa en baja, media y alta presión.

Este anuncio se convierte en un punto de inflexión para la industria energética argentina al integrar la fabricación local de la línea PEXGOL con la representación exclusiva de la tecnología global FLEXPIPE, siendo la primera empresa nacional en unificar ambas soluciones bajo una misma ingeniería y soporte técnico.

Claudio Cucchiari, Gerente General de ARGPEX, destacó la trascendencia del anuncio en el contexto energético nacional: "Hoy damos un paso histórico: nos convertimos en la única empresa del país en ofrecer una solución integral en tuberías flexibles para Oil & Gas, cubriendo de manera completa e integral baja, media y alta presión, con tecnologías de clase mundial.

Este lanzamiento no es solo la incorporación de un nuevo producto. Es la consolidación de una visión: poner en manos de la industria argentina soluciones más seguras, más eficientes, más ágiles y competitivas, integrando fabricación local, ingeniería aplicada y experiencia internacional".

Esta estrategia permite atender la totalidad de las necesidades de la cadena de valor del Oil & Gas, desde operadoras hasta consultoras de ingeniería, y promete una reducción significativa en los costos asociados y en los tiempos de instalación, además de ofrecer seguridad en la conducción de fluidos para yacimientos convencionales y no convencionales, incluyendo el desarrollo de Vaca Muerta.

Cucchiari reafirmó el compromiso de la compañía con el cliente y el mercado: "Desde Mendoza fabricamos PEXGOL, nuestra línea de baja presión, con la calidad y el respaldo tecnológico que nos caracteriza. Y a partir de hoy, sumamos oficialmente FLEXPIPE, la alternativa global más avanzada en media y alta presión, que llega para transformar la manera en que se construyen y operan ductos en la industria energética."

Integración de tecnología PEXGOL y FLEXPIPE

La propuesta de valor de ARGPEX radica en la integración de dos tecnologías patentadas y complementarias, ambas respaldadas por décadas de experiencia global:

PEXGOL (Baja Presión): Tubería fabricada en Mendoza bajo licencia Golan. Ideal para aplicaciones de baja presión, conducción industrial y minería, destacando por su alta resistencia, durabilidad y performance en campo.

FLEXPIPE (Media y Alta Presión): ARGPEX se convierte en socio estratégico y distribuidor exclusivo en Argentina de esta tecnología canadiense, líder mundial en Oil & Gas Convencional y No Convencional. Esta solución ofrece beneficios operativos y económicos frente a tecnologías tradicionales, incluyendo instalación rápida, menor CAPEX y OPEX, y una seguridad operativa superior.

Impacto técnico y económico: menos costos, más eficiencia

Francisco Tejeda, responsable comercial de ARGPEX en el Sector de petróleo, subrayó los beneficios técnicos clave que esta integración aporta al sector, especialmente en la competitividad de los proyectos:

"Esta es una tecnología innovadora en Argentina, aunque a nivel mundial se viene aplicando desde hace más de dos décadas. Aporta soluciones integrales, sobre todo en lo que consideramos el principal problema del sector: la exportación. Trae consigo grandes beneficios, como la reducción de costos asociados y una disminución significativa del tiempo de instalación. Por esta razón, la definimos como una solución verdaderamente integral".

Tejeda enfatizó dos características cruciales para la operación: la resistencia a la corrosión y la logística: "Entre los beneficios específicos se encuentra la baja corrosión, que resuelve un problema muy serio en el transporte de gas y líquidos. También destacamos el transporte en reels (bobinas), que permite proveer longitudes de hasta 1.500 metros. Esto es algo que no podíamos lograr con las tecnologías tradicionales. Al traer esta solución innovadora y complementarla con lo que ya fabricamos localmente, consolidamos una solución integral".

Buscando consolidarse como un partner técnico integral, la compañía se enfoca en asegurar la disponibilidad inmediata de sus productos mediante una fabricación eficiente y el mantenimiento de un stock completo de tuberías y accesorios. Este compromiso se complementa con una oferta de apoyo exhaustiva que abarca desde la logística y la comercialización hasta la formación técnica especializada, la ayuda en campo y un sólido servicio post venta, garantizando así el acompañamiento total del cliente durante el proceso de adopción de la nueva tecnología.

Acerca de ARGPEX

ARGPEX es una empresa argentina con planta industrial en Mendoza , integrada al grupo internacional GOLAN. Se especializan en la fabricación, ingeniería, provisión e instalación de sistemas de tuberías flexibles , con la visión de "Ser la empresa líder en Argentina en soluciones de tuberías flexibles para minería y energía, integrando tecnología PEXGOL/FLEXPIPE, ingeniería local y excelencia operativa".