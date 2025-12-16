Liderazgo, empresas y familia: el Club del Manager celebró su cierre del año con un Family Day 

El domingo 14 de diciembre, el Club del Manager realizó la actividad de cierre del año, esta vez en modalidad Family Day en el Campus del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, consolidando un espacio único donde el liderazgo, el desarrollo personal y la familia se encuentran.

El encuentro reunió a managers, empresarios, profesionales y sus familias en una jornada pensada para celebrar el cierre del año, fortalecer vínculos y reflexionar sobre los desafíos actuales del liderazgo, integrando la vida profesional con la personal.

Durante el evento se desarrollaron actividades recreativas, espacios de conversación y momentos de encuentro intergeneracional, reafirmando uno de los pilares del Club del Manager: no hay liderazgo sostenible sin personas íntegras, vínculos sanos y una vida familiar cuidada.

El cierre estuvo a cargo de un discurso emotivo que invitó a repensar el rol del líder más allá de los resultados y los cargos, poniendo en valor el ejemplo cotidiano, la coherencia y la capacidad de estar presentes tanto en el trabajo como en casa.

“El verdadero liderazgo no se apaga cuando termina la jornada laboral. Se ejerce también en la mesa familiar, en la escucha y en el tiempo compartido”, fue uno de los mensajes centrales del cierre.

El Family Day del Club del Manager se consolida así como una propuesta diferencial en el ecosistema empresarial del Pais, promoviendo una mirada más humana del management, donde el éxito profesional no compite con la vida personal, sino que se potencia con ella. De hecho en este encuentro participaron también líderes de otros nodos del Club, como el de San Rafael, junto a sus familias.

Desde el Club del Manager destacaron que este tipo de encuentros reflejan el espíritu de la comunidad: aprender, crecer y liderar mejor, sin dejar a nadie afuera, especialmente a quienes acompañan y sostienen a los líderes en su día a día.

El evento tuvo su característico momento de premiación del Manager del Año, donde fue galardonado Diego Molinuevo.

El Club del Manager continuará en 2026 con su agenda de encuentros, formaciones y experiencias orientadas al desarrollo de líderes conscientes, colaborativos y comprometidos con su entorno.

Acerca del Club del Manager

El Club del Manager es una comunidad de líderes, empresarios y profesionales que promueve el desarrollo del liderazgo moderno, el aprendizaje colaborativo y la construcción de redes de valor, integrando gestión, personas y propósito.